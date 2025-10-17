रखे गुप्त रिकॉर्ड और रिश्तेदारों से शेयर किए नोट्स... ट्रंप के पूर्व सलाहकार बोल्टन पर लगे गंभीर आरोप 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्य करने वाले जान बोल्टन पर गुरुवार को गंभीर आरोप लगाए गए।

उन पर घर में शीर्ष गुप्त रिकार्ड रखने और रिश्तेदारों के साथ सरकार में अपने कार्यकाल के बारे में डायरी जैसे नोट्स साझा करने का आरोप लगाया गया, जिसमें गोपनीय जानकारियां शामिल थीं।

गुर्गों ने हैक कर लिया बोल्टन का ईमेल

अभियोग से यह भी पता चलता है कि गोपनीय जानकारी तब उजागर हुई जब ईरानी शासन से जुड़े माने जाने वाले गुर्गों ने बोल्टन के ईमेल को हैक कर लिया और उनके द्वारा साझा की गई संवेदनशील सामग्री तक पहुंच प्राप्त कर ली।