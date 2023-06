'भारत और अमेरिका के बीच संबंधों की आधारशिला है शिक्षा', पीएम मोदी से मिलकर बोलीं जिल बाइडन

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडन ने बुधवार को पीएम मोदी के साथ अलेक्जेंड्रिया में नेशनल साइंस फाउंडेशन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा भारत और अमेरिका के बीच संबंधों की आधारशिला है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi and the First Lady of the United States, Jill Biden visited the National Science Foundation in Alexandria, Virginia earlier today as they highlighted the US and India's shared priority around education and workforce.



June 21, 2023

'भारत और अमेरिका के बीच संबंधों की आधारशिला है शिक्षा'

प्रथम महिला जिल बाइडन ने कहा कि शिक्षा भारत और अमेरिका के बीच बंधन की आधारशिला है। दोनों देशों के छात्र एक-दूसरे के साथ सीख रहे हैं और बढ़ रहे हैं। कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए, हमारे राष्ट्र सभी के लिए एक सुरक्षित, स्वस्थ, अधिक समृद्ध भविष्य बना सकते हैं।

Education is the cornerstone of the bond between India and the United States. Students from both countries are learning and growing alongside each other, discovering the people that they want to become and building a better world together. Working side by side, our nations can… June 21, 2023

पीएम मोदी से मिलकर बोलीं जिल बाइडन

अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडन ने कहा कि पीएम मोदी के इस आधिकारिक दौरे से हम दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र को साथ ला रहे हैं, लेकिन हमारे रिश्ते सिर्फ सरकारों के बीच नहीं है। हम परिवारों और दोनों देशों के बीच दोस्ती का जश्न मना रहे हैं। अमेरिका-भारत साझेदारी गहरी और विस्तृत है क्योंकि हम वैश्विक चुनौतियों से संयुक्त रूप से निपटते हैं।

#WATCH | The US | "...our relationship is not just about governments. We are celebrating the families & friendships that span the globe, those who feel the bonds of both of our countries...the US-India partnership is deep and expansive as we jointly tackle global challenges...," June 21, 2023

युवाओं में निवेश करने की जरूरत- जिल बाइडन

उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए भारत और अमेरिका को युवाओं में निवेश करने की जरूरत है, जो दोनों देशों का भविष्य हैं। उन्होंने युवाओं को अवसर प्रदान करने के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि वे उसके हकदार हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो तो हमें उन युवाओं में निवेश करने की जरूरत है जो हमारा भविष्य हैं।