जेडी वेंस और उषा का हुआ झगड़ा...! वायरल तस्वीर पर क्या बोले अमेरिकी उपराष्ट्रपति?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक वायरल इमेज पर रिएक्ट किया है। जिसके बाद उनके और उनकी पत्नी उषा के बीच तनाव की अफवाहें उड़ने लगी हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक इमेज में वेंस सफेद टी-शर्ट पहने गुस्से में नजर आ रहे हैं, जबकि उषा उनके सामने बैठी हैं। इस इमेज में उषा ने अपना सिर झुका रखा है और हाथ उनके चेहरे पर है। वायरल तस्वीर से जेडी वेंस और उषा के रिश्ते पर सवाल जैसे ही ये तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई। कुछ ही समय में वायरल हो गई। इसी के साथ यूजर्स, दोनों के रिश्तों में अनबन की अफवाहें उड़ाने लगे।

एक X यूजर ने इमेज शेयर करते हुए लिखा, 'लगता है रिपब्लिकनिस्तान में हालात इतने अच्छे नहीं हैं।' एक दूसरों यूजर ने कहा कि तस्वीर AI से बनी हो सकती है। जेडी वेंस ने मीम इमेज पर खुद दिया जवाब मजेदार बात ये है कि अपने ही मीम मटेरियल इमेज पर खुद वेंस ने भी जवाब दिया। वेंस ने लिखा, 'जब मैं अपनी पत्नी से जोर-जोर से लड़ने के लिए पब्लिक में जाता हूं तो हमेशा अंडरशर्ट पहनता हूं।'

अक्टूबर से ही वेंस परिवार पर नजर रखी जा रही है। जब वेंस की एरिका किर्क को गले लगाते हुए फोटो खींची गई थी। इसके बाद विवाद तब सामने आया जब उषा को फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के साथ दो इवेंट्स में बिना अपनी शादी की अंगूठी के देखा गया।

हालांकि उषा के एक स्पोक्सपर्सन ने इन अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि उषा की खाली रिंग फिंगर का उनकी शादी से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि एक बिजी मां होने के नाते वह कभी-कभी अपनी अंगूठी भूल जाती हैं।"

सोशल मीडिया पर उड़ी दोनों के बीच अनबन की अफवाह बता दें वेंस और उषा की शादी साल 2014 में हुई थी। उनके तीन बच्चे हैं, दो बेटे, इवान और विवेक, और एक बेटी, मिराबेल। वेंस का विवादों से पुराना नाता रहा है। हाल ही में अपनी पत्नी के धर्म के बारे में कमेंट्स के लिए भी उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा था। मिसिसिपी में एक इवेंट में उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उषा, एक दिन ईसाई धर्म अपना लेंगी।