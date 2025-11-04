जेडी वेंस के बयान पर थम नहीं रहा आलोचनाओं का दौर, अमेरिकी सांसद बोलीं- 'हिंदू विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दे रहे उपराष्ट्रपति'
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के एक बयान की भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णामूर्ति ने आलोचना की है। वेंस ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी पत्नी उषा ईसाई धर्म अपना लेंगी। कृष्णामूर्ति ने कहा कि वेंस का बयान हिंदू विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देगा, खासकर ऐसे समय में जब हिंदू समुदाय पूर्वाग्रह का सामना कर रहा है। उन्होंने वेंस की टिप्पणियों को निराशाजनक बताया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान पर राजनीति थमती नजर नहीं आ रही है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णामूर्ति ने वेंस के बयान की निंदा की है। वेंस ने एक कार्यक्रम में कहा था कि उनको उम्मीद है कि उनकी हिंदू पत्नी उषा वेंस किसी दिन ईसाई धर्म अपना लेंगी।
इलिनोइस से पांचवी बार कांग्रेसमैन बने कृष्णामूर्ति ने कहा कि वेंस के दुर्भाग्यपूर्ण बयान से अमेरिका में हिंदू विरोधी भावनाओं को बल मिलेगा। वेंस को उनके अंतरधार्मिक विवाह को लेकर दिए गए बयान के बाद से तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।
वेंस का बयान बेहद निराशाजनक- कृष्णमूर्ति
कृष्णमूर्ति ने कहा कि ऐसे समय में जब हिंदू और भारतीय-अमेरिकी समुदायों को बढ़ते पूर्वाग्रह, सामूहिक निर्वासन और बढ़ती हिंदू विरोधी भावना का सामना करना पड़ रहा है, वेंस का बयान बेहद निराशाजनक है। उनकी हालिया टिप्पणियों से इस माहौल को बढ़ावा मिलेगा, जबकि नफरत के सामने वे चुप हैं।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
