पूर्व FBI निदेशक जेम्स कामी पर झूठे बयान देने का आरोप, हो सकती है 5 साल की जेल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी न्याय विभाग ने गुरुवार को पूर्व एफबीआई निदेशक जेम्स कामी के खिलाफ दो मामलों में अभियोग लगाया है। कामी अगर दोषी ठहराए जाते हैं, तो उन्हें पांच साल तक की जेल हो सकती है।

उन पर झूठे बयान देने और कांग्रेस की जांच में बाधा डालने का आरोप है। इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अपने कथित राजनीतिक शत्रुओं के विरुद्ध प्रतिशोध अभियान कहा जा रहा है।

जेम्स कामी ने क्या कहा?

पूर्व एफबीआई निदेशक ने कहा कि मुझे संघीय न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। मैं निर्दोष हूं। ट्रंप ने 2015 में पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के बाद से ही अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को जेल में डालने की धमकी दी है, लेकिन गुरुवार का अभियोग पहली बार है जब उनका प्रशासन उनमें से किसी एक के खिलाफ ग्रैंड जूरी में अभियोग लगाने में सफल रहा।