Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूर्व FBI निदेशक जेम्स कामी पर झूठे बयान देने का आरोप, हो सकती है 5 साल की जेल

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 10:30 PM (IST)

    अमेरिकी न्याय विभाग ने पूर्व एफबीआई निदेशक जेम्स कामी के खिलाफ दो मामलों में अभियोग लगाया है। उन पर झूठे बयान देने और कांग्रेस की जांच में बाधा डालने का आरोप है जिसके लिए उन्हें पांच साल तक की जेल हो सकती है। कामी ने खुद को निर्दोष बताया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 2017 में जेम्स कामी को बर्खास्त कर दिया था।

    prefferd source google
    Hero Image
    एफबीआई के पूर्व निदेशक जेम्स कामी पर आरोप। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी न्याय विभाग ने गुरुवार को पूर्व एफबीआई निदेशक जेम्स कामी के खिलाफ दो मामलों में अभियोग लगाया है। कामी अगर दोषी ठहराए जाते हैं, तो उन्हें पांच साल तक की जेल हो सकती है।

    उन पर झूठे बयान देने और कांग्रेस की जांच में बाधा डालने का आरोप है। इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अपने कथित राजनीतिक शत्रुओं के विरुद्ध प्रतिशोध अभियान कहा जा रहा है।

    जेम्स कामी ने क्या कहा?

    पूर्व एफबीआई निदेशक ने कहा कि मुझे संघीय न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। मैं निर्दोष हूं। ट्रंप ने 2015 में पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के बाद से ही अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को जेल में डालने की धमकी दी है, लेकिन गुरुवार का अभियोग पहली बार है जब उनका प्रशासन उनमें से किसी एक के खिलाफ ग्रैंड जूरी में अभियोग लगाने में सफल रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    2017 में किया गया था बर्खास्त

    न्याय विभाग न्यूयार्क की अटार्नी जनरल लेटिटिया जेम्स और जान बोल्टन सहित अन्य विरोधियों की भी जांच कर रहा है। कामी पर अभियोग लगाने के मामले में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में न्याय मौजूद है। जेम्स कामी हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। ट्रंप ने 2017 में कामी को बर्खास्त कर दिया था।

    (न्यूज एजेंसी रॉयटर के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- जेम्स कोमी पर कार्रवाई के बाद उनके दामाद ने दिया इस्तीफा, ट्रंप सरकार पर लगाए ये आरोप