UN में जयशंकर की चाल में फंस गया पाकिस्तान, रिएक्शन में खुद को ही बता दिया आतंक का अड्डा

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त महासभा के 80वें सत्र में भारत का पक्ष रखते हुए पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि कुछ देशों के लिए आतंकवाद स्टेट पॉलिसी बन चुका है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने भारत पर बदनाम करने का आरोप लगाया जिस पर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान ने खुद सीमा पार आतंकवाद को स्वीकार किया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संयुक्त महासभा की 80वें सत्र की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का पक्ष रखा। संयुक्त राष्ट्र के इस सत्र को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भारत का रुख दुनिया के सामने रखा।

इस दौरान एस जयशंकर ने आतंकवाद पोषित करने में पाकिस्तान की भूमिका, पहलगाम हमला और टेरर फंडिंग को लेकर पड़ोसी देश की जमकर आलोचना की। हालांकि, इस दौरान जयशंकर ने किसी देश का नाम नहीं लिया और कहा कि कुछ देश ऐसे भी हैं, जिनके लिए आतंकवाद स्टेट पॉलिसी बन चुका है।

जयशंकर के बयान से पाकिस्तान को लगी मिर्ची विदेश मंत्री ने जैसे ही इशारों ही इशारों में पाकिस्तान की पोल खोलनी शुरू की, वैसे ही पड़ोसी मुल्क बौखला गया। अपने उत्तर देने के अधिकार का प्रयोग करते हुए पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने भारत पर पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर बदनाम करने का आरोप लगा दिया। हालांकि, सबसे हैरान करने वाली बात रही कि जयशंकर ने किसी भी देश के नाम का जिक्र नहीं किया था। बावजूद इसके पाकिस्तान उस बयान को अपने लिए समझा।

अपने संबोधन के दौरान पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने दावा किया कि भारत के आरोप झूठ दोहराने का जानबूझकर किया गया प्रयास है। पाकिस्तानी प्रतिनिधि के इस जवाब पर एस जयशंकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान का वक्तव्य बताता है कि एक पड़ोसी देश, जिसका नाम तक नहीं लिया गया था, बावजूद इसके जवाब देने और सीमा पार आतंकवाद को लेकर अपनी लंबी समय से चली आ रही गतिविधि को स्वीकार करने का ऑप्शन चुना।

पाकिस्तान में पल रहा आतंकवाद दुनिया के लिए खतरा संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में सेकेंड सेक्रेटरी रेन्ताला श्रीनिवास ने कहा कि पाकिस्तान अपनी प्रतिष्ठा अपने आप में काफी कुछ बयां करती है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि आतंकवाद में उसकी छिपाई कई भौगोलिक क्षेत्रों में साफ दिखाई देती है। यह न सिर्फ अपने पड़ोसियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है।