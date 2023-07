इजरायल के राष्ट्रपति US कांग्रेस को करेंगे संबोधित, सुरक्षा समेत इन अहम मुद्दों पर बाइडन से होगी चर्चा

इजरायल के राष्ट्रपति की यात्रा में व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ बैठक भी शामिल है। हर्जोग के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार बाइडन और हर्जोग के बीच राजनीतिक सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों की एक श्रृंखला पर चर्चा होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और इजरायली सरकार की न्यायिक ओवरहाल पहल उनकी बातचीत के प्रमुख मुद्दे होंगे।

इजरायल के राष्ट्रपति US कांग्रेस को करेंगे संबोधित।

तेल अवीव, एजेंसीः इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग सोमवार को अमेरिका की आधिकारिक राजनयिक यात्रा के लिए रवाना होंगे। हर्जोग की यात्रा के दौरान 19 जुलाई को यूएस कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग हाउस ऑफ रेप्रेसेंटेटिव की पूर्व अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी और वर्तमान अध्यक्ष, केविन मैक्कार्थी के निमंत्रण पर अमेरिका जा रहे हैं। संयुक्त सत्र के आयोजन का मकसद इजराइल की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाना है। कांग्रेस के दोनों सदनों को संबोधित करने वाले एकमात्र अन्य इज़राइली राष्ट्रपति हर्जोग के पिता चैम थे। उन्होंने दोनों सदनों को नवंबर 1987 में संबोधित किया था। इसके अलावा मैक्कार्थी ने मई में इजराइल की यात्रा की थी और नेसेट को संबोधित किया। इजराय के राष्ट्रपति की 18-22 जुलाई की यात्रा में व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ बैठक भी शामिल है। हर्जोग के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, बाइडन और हर्जोग के बीच राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों की एक श्रृंखला पर चर्चा होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और इजरायली सरकार की न्यायिक ओवरहाल पहल उनकी बातचीत के प्रमुख मुद्दे होंगे।

