भारतीय मूल के अमेरिकी एक्सपर्ट एशले टेलिस को FBI ने किया गिरफ्तार, चीन के लिए जासूसी का आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय मूल के प्रसिद्ध अमेरिकी रक्षा रणनीतिकार एशले जे. टेलिस को गोपनीय दस्तावेज रखने और चीनी अधिकारियों से मिलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। टेलिस, को दक्षिण एशियाई सुरक्षा और अमेरिका-भारत संबंधों पर वाशिंगटन के अग्रणी विशेषज्ञों में से एक माना जाता है।

पूर्वी वर्जीनिया जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, 64 वर्षीय टेलिस प्रतिबंधित सरकारी सामग्री के उनके संचालन से संबंधित संघीय जांच के बाद हिरासत में ले लिया गया। अभियोजकों का आरोप है कि टेलिस ने 18 यूएससी धारा 793(ई) का उल्लंघन किया है, जो रक्षा संबंधी दस्तावेजों के अनधिकृत कब्जे या रखने पर रोक लगाता है।

कोर्ट ने कहा कि 64 साल के एशले टेलिस ने राष्ट्रीय रक्षा संबंधी जानकारी गैरकानूनी तरीके से अपने पास रखी, इसमें वर्जीनिया के वियना स्थित उनके घर से मिले एक हजार से ज्यादा पन्नों के गुप्त दस्तावेज शामिल हैं। उन्होंने कई प्रशासनों के अधीन काम किया है।