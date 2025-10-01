Language
    Goodbye US... भारतीय महिला को जॉब से निकाला, एयरपोर्ट पर हुआ ऐसा सीन; वीडियो वायरल

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 06:33 PM (IST)

    भारत से बाहर पढ़ने जाने वाले स्टूडेंट्स में अमेरिका जाने वालों की एक बड़ी संख्या है। इन्ही में से एक नाम है अनन्या जोशी का जो नौकरी जाने के बाद अमेरिका में लंबे समय से नई नौकरी की तलाश कर रही रहीं थी। लेकिन महीनों के प्रयासों के बाद भी जब उन्हें अच्छी नौकरी के अवसर नहीं मिले तो उन्होंने अमेरिका छोड़ने का फैसला किया।

    भारतीय-अमेरिकी स्टूडेंट अनन्या जोशी की भावुक पोस्ट। सोशल मीडिया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लगभग हर भारतीय का सपना होता है की वो देश से बाहर जाकर पढाई करें और रोजगार के अवसरों की तलाश करें। भारत से बाहर पढ़ने जाने वाले स्टूडेंट्स में अमेरिका जाने वालों की एक बड़ी संख्या है। इन्ही में से एक नाम है अनन्या जोशी का जो नौकरी जाने के बाद अमेरिका में लंबे समय से नई नौकरी की तलाश कर रही रहीं थी।

    अनन्या ने कई महीनों से अपने सोशल मीडिया हैंडल पर नौकरी से जुड़ी सभी खोजों का लेखा-जोखा रखा था। लेकिन महीनों के प्रयासों के बाद भी जब उन्हें अच्छी नौकरी के अवसर नहीं मिले तो उन्होंने अमेरिका छोड़ने का फैसला किया।

    इसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल हो रहा है जिसमे वो अमेरिका से प्रस्थान करती नजर आ रहीं हैं। वीडियो में अमेरिका का आभार व्यक्त करते हुए अनन्या ने इस फैसले को अब तक की अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला करार दिया।

    सोशल मीडिया पर शेयर किया भावुक पोस्ट

    अनन्या ने वीडियो के कैप्शन में लिखा है, "इस सफ़र में अब तक का सबसे मुश्किल पड़ाव। हालांकि मुझे अपनी हकीकत स्वीकार हो गई थी, इस दिन के लिए मुझे मेरे अलावा कोई तैयार नहीं कर सकता था। आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला के रूप में अमेरिका मेरा पहला घर था और यह मेरे लिए हमेशा खास रहेगा। हालांकि यह थोड़े समय के लिए ही रही, लेकिन मैं उस जिंदगी की कद्र करती हूं, जो मैंने छोड़ दी, मैं तुमसे प्यार करता हूं।"

    नौकरी से निकाले जाने के बाद लिया कड़ा फैसला

    नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त करने वाली जोशी ने 2024 में एफ-1 ट्रेनिंग कार्यक्रम के जरिये से एक बायोटेक स्टार्टअप में कार्य अनुभव प्राप्त किया था। हाल ही में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था जिसके बाद कई महीनों तक उन्होंने नई नौकरी की तलाश शुरू की। उन्होंने नई नौकरी को लेकर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर तलाश की थी। लेकिन जब सभी कोशिश नाकाम हुई तो जोशी ने अमेरिका छोड़ने का फैसला किया।