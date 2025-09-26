कैलिफोर्निया ट्रक हादसे में भारतीय ड्राइवर गिरफ्तार, अवैध रूप से अमेरिका में घुसने का आरोप

अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इंफोर्समेंट ने भारतीय नागरिक प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है जो अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने और कैलिफोर्निया में कई वाहनों की टक्कर का कारण बनने के आरोपी हैं। इस दुर्घटना में एक पांच साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी। सिंह को तेज गति से वाहन चलाने और ट्रैफिक पर समय रहते रुकने में विफलता के कारण गिरफ्तार किया गया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इंफोर्समेंट (आइसीई) ने कहा है कि पिछले महीने एक भारतीय नागरिक प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया गया। वह इमिग्रेशन की कार्यवाही पूरी होने तक उनकी हिरासत में रहेगा। उस पर अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश और पिछले साल कैलिफोर्निया में एक ट्रक चलाते समय कई वाहनों की टक्कर का कारण बनने के आरोप है। इस दुर्घटना में एक पांच साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आइसीई ने कहा कि जून 2024 में सिंह कैलिफोर्निया में एक 18-पहिया वाहन चला रहा था और वह कई कारों के बीच टक्कर का कारण बना था। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्युरिटी (डीएचएस) ने गुरुवार को कहा कि सिंह ने अक्टूबर 2022 में अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश किया था। सिंह ने तेज गति से वाहन चला रहा था और ट्रैफिक पर समय रहते रुकने में विफल रहा।

एक्सीडेंट मामले में हुई गिरफ्तारी सिंह को कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजाम के मोटर वाहन विभाग द्वारा वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया था। टक्कर में कोलमैन के सौतेले पिता माइकल क्राउज को भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जबकि बच्ची को गंभीर चोटें आने के बाद एयरलिफ्ट कर अस्पताल ले जाना पड़ा। कई अन्य लोगों को भी चोटें आई थीं।