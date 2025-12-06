Language
    अमेरिका: घर में आग लगने से भारतीय छात्रा की दर्दनाक मौत

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 10:16 PM (IST)

    अमेरिका में एक भारतीय छात्रा की घर में आग लगने से दुखद मौत हो गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, और स्थानीय अधिकारी मामले की जांच कर ...और पढ़ें

    भारतीय छात्रा की मौत।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के न्यूयार्क में एक घर में आग लगने से गंभीर रूप से झुलसी 24 वर्षीय भारतीय छात्रा सहजा रेड्डी उदुमाला की मौत हो गई। वह न्यूयार्क के अल्बानी में मास्टर डिग्री कर रही थी।भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में उसके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

    दूतावास ने कहा कि उदुमाला के असामयिक निधन से गहरा दुख है। हम इस कठिन समय में उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हम उनके परिजनों के लगातार संपर्क में हैं और हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं।

    जबकि अल्बानी पुलिस विभाग ने बयान में कहा कि पुलिसकर्मियों और अल्बानी अग्निशमन विभाग ने चार दिसंबर की सुबह घर में आग लगने की सूचना पर तुरंत कार्रवाई की। घर के भीतर से चार लोगों को निकाला गया। इनमें से दो को बर्न सेंटर में भर्ती किया गया। गंभीर रूप से झुलसने से एक युवती की मौत हो गई।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)