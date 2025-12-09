भारतीय मूल के आर्किन गुप्ता ने किया कमाल, फोर्ब्स-30 लिस्ट में बनाई जगह
भारतीय मूल के आर्किन गुप्ता को फाइनेंशियल इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में योगदान के लिए फोर्ब्स की 30 साल से कम उम्र के अचीवर्स की लिस्ट में शा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय मूल के आर्किन गुप्ता ने फाइनेंशियल इनोवेशन और शुरुआती दौर की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में अपने अहम योगदान के लिए फोर्ब्स की 30 साल से कम उम्र के अचीवर्स की लिस्ट में जगह बनाई है।
फोर्ब्स ने डेटा-संचालित निवेश ढांचे को विकसित करने में गुप्ता के शुरुआती काम और स्केलेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट बनाने में उनकी लीडरशिप को सालाना लिस्ट में उनके चयन के पीछे मुख्य कारण बताया। उन्होंने एक बयान में कहा, "यह पहचान स्मार्ट फाइनेंशियल टूल्स तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने के महत्व को मजबूत करती है।"
आर्किन गुप्ता ने क्या कहा?
कई बड़े फिनटेक इनिशिएटिव से जुड़े गुप्ता ने कहा कि यह सम्मान फाइनेंशियल फैसले लेने में टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स के बढ़ते महत्व को दिखाता है। गुप्ता ने कहा कि उनका लक्ष्य ऐसे फाइनेंशियल सॉल्यूशन डेवलप करना है जो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं और पहली बार निवेश करने वालों को सशक्त बनाएं।
