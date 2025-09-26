अमेरिका में भारतीय मूल के डॉक्टर को 168 महीने की सजा, अवैध दवाएं बांटने का लगा आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय मूल के एक डॉक्टर को स्वास्थ्य सेवा धोखाधड़ी और दवाओं का अवैध तरीके से वितरण की साजिश रचने के लिए 168 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है।

पेन्सिलवेनिया के बेन्सेलेम निवासी 48 वर्षीय नील के. आनंद को 20 लाख डॉलर से अधिक की क्षतिपूर्ति के भुगतान का भी आदेश दिया गया है। आनंद को इस साल अप्रैल में मेडिकेयर, अमेरिकी कार्मिक प्रबंधन कार्यालय (ओपीएम), इंडिपेंडेंस ब्लू क्ररस (आईबीसी) और एंथम द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य योजनाओं के लिए चिकित्सकीय रूप से अनावश्यक दवाओं के 'गुडी बैग्स' के लिए झूठे और धोखाधड़ी वाले दावे प्रस्तुत करने की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया था।