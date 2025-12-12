वायनरी में आग लगाने की कोशिश, फिर टेस्ला से भागा भारतीय मूल का कारोबारी; अमेरिका में करोड़पति गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय मूल के अमेरिकी करोड़पति विक्रम बेरी को कैलिफोर्निया स्थित एक वायनरी में आग लगाने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसी दौरान भागने की कोशिश मे उन्होंने दो खड़ी कारों में भी टक्कर मार दी।

घटना के संबंध में जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, बेरी ने अपनी टेस्ला कार के पुल के नीचे कुदा दी और सुलह की कोशिशों के बावजूद भी आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। मजबूरन, पुलिस को पेपरबॉल और स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे वह कार के बाहर निकलने के लिए मजबूर हुआ।

विक्रम बेरी को आग लगाने की कोशिश करते समय जब कर्मचारियों ने रोका तो उन्होंने उन पर शराब की बोतल फेंक दी।

WILD SCENE IN SARATOGA

Deputies responded Saturday afternoon to Garrod Farms Estate Winery & Stables in @CityofSaratoga after a man reportedly tried to start a fire. When confronted by staff, he threw a wine bottle and fled in a Tesla—intentionally crashing into two parked cars



पुलिस ने विक्रम बेरी को हिरासत में लिया

मेनलो पार्क के कारोबारी बेरी को सांता क्लारा काउंटी शेरिफ ऑफिस के मुताबिक, 8 दिसंबर स्थानीय समयानुसार, साराटोगा में गैरोड फार्म्स एस्टेट वायनरी एंड स्टेबल्स से हिरासत में लिया गया। उस पर घातक हथियार से हमला करने और गिरफ्तारी का विरोध करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

बेरी ने 9 साल पहले बेटरएलवाईएफ वेलनेस नामक एक ऑनलाउन मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म की शरुआत की थी। बेरी फील्डिकिंग में बिजनेस डेवलपमेंट के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उन्होंने इलिनोइस यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से मार्केटिंग और स्ट्रेटेजी में एमबीए की पढ़ाई की।