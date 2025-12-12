Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वायनरी में आग लगाने की कोशिश, फिर टेस्ला से भागा भारतीय मूल का कारोबारी; अमेरिका में करोड़पति गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 06:06 PM (IST)

    भारतीय मूल के एक करोड़पति व्यवसायी को वायनरी में आग लगाने की कोशिश करने और फिर टेस्ला से भागने के आरोप में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के ...और पढ़ें

    Hero Image

    विक्रम बेरी गिरफ्तार। (सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय मूल के अमेरिकी करोड़पति विक्रम बेरी को कैलिफोर्निया स्थित एक वायनरी में आग लगाने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसी दौरान भागने की कोशिश मे उन्होंने दो खड़ी कारों में भी टक्कर मार दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विक्रम बेरी को आग लगाने की कोशिश करते समय जब कर्मचारियों ने रोका तो उन्होंने उन पर शराब की बोतल फेंक दी।

    घटना के संबंध में जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, बेरी ने अपनी टेस्ला कार के पुल के नीचे कुदा दी और सुलह की कोशिशों के बावजूद भी आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। मजबूरन, पुलिस को पेपरबॉल और स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे वह कार के बाहर निकलने के लिए मजबूर हुआ।


    पुलिस ने विक्रम बेरी को हिरासत में लिया

    मेनलो पार्क के कारोबारी बेरी को सांता क्लारा काउंटी शेरिफ ऑफिस के मुताबिक, 8 दिसंबर स्थानीय समयानुसार, साराटोगा में गैरोड फार्म्स एस्टेट वायनरी एंड स्टेबल्स से हिरासत में लिया गया। उस पर घातक हथियार से हमला करने और गिरफ्तारी का विरोध करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

    बेरी ने 9 साल पहले बेटरएलवाईएफ वेलनेस नामक एक ऑनलाउन मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म की शरुआत की थी। बेरी फील्डिकिंग में बिजनेस डेवलपमेंट के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उन्होंने इलिनोइस यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से मार्केटिंग और स्ट्रेटेजी में एमबीए की पढ़ाई की।