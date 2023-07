सैन फ्रांसिस्को में भारत के समर्थन में भारतीय-अमेरिकियों ने निकाली रैली, खालिस्तानियों को दिया करारा जवाब

सैन फ्रांसिस्को, एजेंसी। भारतीय वाणिज्य दूतावास में हाल ही में खालिस्तान समर्थकों द्वारा आगजनी की कोशिश किए जाने के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए भारतीय-अमेरिकी समुदाय के लोग सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास के बाहर इकट्ठा हुए।

इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के लोगों ने भारत के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए वाणिज्य दूतावास के बाहर एक शांति रैली आयोजित की।

#WATCH | Indian-American community gather outside the Indian Consulate in San Francisco to express support for India following a recent attempted arson at the diplomatic facility by Khalistan supporters. pic.twitter.com/0guvtnN8Sa