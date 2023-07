भारतीय-अमेरिकी सांसद डॉ. बेरा को मिला ‘चैंपियन ऑफ हेल्थकेयर इनोवेशन अवार्ड’, बोले- सम्मानित महसूस कर रहा हूं

चिकित्सक से नेता बने भारतीय-अमेरिकी डॉ. एमी बेरा को अमेरिका में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा को किफायती और सुलभ बनाने में उनके योगदान के लिए ‘चैंपियन ऑफ हेल्थकेयर इनोवेशन अवार्ड’ से सम्मानित किया गया है। अमेरिकी कांग्रेस में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले भारतीय-अमेरिकी 58 वर्षीय बेरा उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें पिछले सप्ताह यहां हेल्थकेयर लीडरशिप काउंसिल के इनोवेशन एक्सपो के दौरान सम्मानित किया गया।

भारतीय-अमेरिकी डॉ. एमी बेरा (फोटो- डॉ. एमी बेरा ट्विटर अकाउंट)

Your browser does not support the audio element.

वाशिंगटन, एजेंसी। चिकित्सक से नेता बने भारतीय-अमेरिकी डॉ. एमी बेरा को अमेरिका में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा को किफायती और सुलभ बनाने में उनके योगदान के लिए ‘चैंपियन ऑफ हेल्थकेयर इनोवेशन अवार्ड’ से सम्मानित किया गया है। अमेरिकी कांग्रेस में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले भारतीय-अमेरिकी 58 वर्षीय बेरा उन लोगों में शामिल हैं, जिन्हें पिछले सप्ताह यहां हेल्थकेयर लीडरशिप काउंसिल के इनोवेशन एक्सपो के दौरान सम्मानित किया गया। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद बेरा ने शुक्रवार को ट्वीट किया, ‘‘हेल्थ इन फोकस से चैंपियन ऑफ हेल्थकेयर इनोवेशन अवार्ड पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। एक चिकित्सक के रूप में, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए काम करने को लेकर प्रतिबद्ध हूं कि हर अमेरिकी को उच्च गुणवत्ता वाली किफायती स्वास्थ्य सुविधा मिले।’’ बेरा ने 2013 में संसद का सदस्य बनने से पहले कैलिफोर्निया में सैक्रामेंटो काउंटी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य किया था। वह अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में सैक्रामेंटो काउंटी का प्रतिनिधित्व करते हैं। बेरा वर्तमान में प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति के सदस्य हैं, जहां वह एशिया, प्रशांत, मध्य एशिया और परमाणु अप्रसार पर उपसमिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। वह इंटेलिजेंस पर प्रतिनिधि सभा की स्थायी चयन समिति और कोरोना वायरस महामारी पर प्रवर उपसमिति के सदस्य भी हैं। 20 साल के अपने करियर में डॉ. बेरा ने किए कई काम चिकित्सक के रूप में 20 साल के अपने करियर के दौरान बेरा ने स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, गुणवत्ता और क्षमता में सुधार के लिए काम किया। उनकी वेबसाइट के अनुसार, कैलिफोर्निया में जन्मे और पले-बढ़े बेरा ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ साइंस (बीएस) और डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एमडी) दोनों की उपाधि प्राप्त की। हेल्थकेयर लीडरशिप काउंसिल अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लोगों के लिए एक विशेष मंच है। यह किफायती, उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करता है।

Edited By: Babli Kumari