वॉशिंगटन, एजेंसी। Ajay Banga: भारतीय अमेरिकी व्यवसायी अजय बंगा विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष बने। बता दें कि अजय बंगा का विश्व बैंक के अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल पांच साल का रहेगा। डेविड मालपास द्वारा इस्तीफे की पेशकश किए जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अजय बंगा को विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया था।

विश्व बैंक ने एक प्रेस विज्ञप्ति में अजय बंगा की नियुक्ति के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने आज अजय बंगा को पांच साल के लिए अध्यक्ष चुन लिया। उनका पांच साल का कार्यकाल दो जून, 2023 से शुरू होगा।

Indian American businessman Ajay Banga becomes the next World Bank president.

