'अफगानिस्तान में निर्दोष बच्चों-महिलाओं की हत्या', UN में भारत ने PAK को फिर धोया
भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान संकट को लेकर पाकिस्तान की आलोचना की। हरीश पर्वतनेनी ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में हवाई हमले का ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बुधवार को भारत ने अफगानिस्तान में संकट को लेकर पाकिस्तान को घेरा है। दरअसल, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की ओर से हुए हवाई हमले की कड़ी आलोचना की।
इस दौरान भारत ने अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन की चिंता को दोहराया और अफगानिस्तान में बेगुनागह महिलाओं, बच्चों और खिलाड़ियों की हत्या की निंदा की।
पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी
पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि हमें इस बात पर भी गहरी चिंता व्यक्त करते हैं कि व्यापार और पारगमन आतंकवाद का अभ्यास किया जा रहा है। इसी का शिकार अफगानिस्तान के लोग हो रहे हैं।
भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि ये काम डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन है। मुश्किल हालात में फिर से बनने की कोशिश कर रहे एक कमजोर LLDC देश के खिलाफ इस तरह की खुली धमकियां और युद्ध का काम यूएन चार्टर और अंतरराष््रीय कानून का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे कामों की निंदा करते हैं, लेकिन हम अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और आजादी का भी पुरजोर समर्थन करते हैं।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव
गौरतलब है कि पर्वतनेनी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब हाल के सालों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर झड़पें हुई हैं। साल 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ा है। वहीं, अफगानिस्तान ने इस इस आरोप से इनकार करते हुए कहा है कि उसे पाकिस्तान के अंदर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता भारत का पक्ष
सोमवार को यूएनएससी की बैठक के दौरान हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता का एक मजबूत हिमायती रहा है।
उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से जुड़े मुख्य मुद्दों पर कोऑर्डिनेटेड रीजनल और इंटरनेशनल सहयोग सबसे जरूरी है। इसके साथ ही देश में शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ाना देने के लिए संबंधित पार्टियों को मजबूती से शामिल करना भी आवश्यक है। पर्वतनेनी ने आगे कहा कि भारत अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति पर लगातार करीब से नजर रख रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।