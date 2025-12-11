'अफगानिस्तान में निर्दोष बच्चों-महिलाओं की हत्या', UN में भारत ने PAK को फिर धोया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बुधवार को भारत ने अफगानिस्तान में संकट को लेकर पाकिस्तान को घेरा है। दरअसल, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की ओर से हुए हवाई हमले की कड़ी आलोचना की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान भारत ने अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन की चिंता को दोहराया और अफगानिस्तान में बेगुनागह महिलाओं, बच्चों और खिलाड़ियों की हत्या की निंदा की। पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि हमें इस बात पर भी गहरी चिंता व्यक्त करते हैं कि व्यापार और पारगमन आतंकवाद का अभ्यास किया जा रहा है। इसी का शिकार अफगानिस्तान के लोग हो रहे हैं।

भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि ये काम डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन है। मुश्किल हालात में फिर से बनने की कोशिश कर रहे एक कमजोर LLDC देश के खिलाफ इस तरह की खुली धमकियां और युद्ध का काम यूएन चार्टर और अंतरराष््रीय कानून का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे कामों की निंदा करते हैं, लेकिन हम अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और आजादी का भी पुरजोर समर्थन करते हैं।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव गौरतलब है कि पर्वतनेनी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब हाल के सालों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर झड़पें हुई हैं। साल 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ा है। वहीं, अफगानिस्तान ने इस इस आरोप से इनकार करते हुए कहा है कि उसे पाकिस्तान के अंदर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।