India Trade Deals: भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर आ गया अपडेट, दोहा पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी अहम जानकारी

पीटीआई, दोहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत और अमेरिका प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर निरंतर बातचीत कर रहे हैं और नवंबर में वार्ता पूरी करने की समयसीमा से पहले समझौता होने की पूरी संभावना है।

अगले दौर की व्यापार वार्ता प्रत्यक्ष रूप से होने की संभावना पर उन्होंने कहा कि हर संभावना मौजूद है, लेकिन अमेरिकी सरकार के वर्तमान में शटडाउन मोड में होने के कारण यह कहना मुश्किल है कि अगले दौर की वार्ता कैसे, कहां और कब होगी।

गोयल एक दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर यहां हैं। वह एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या दोनों पक्ष वार्ता समाप्त करने के लिए नवंबर की समय सीमा का पालन कर रहे हैं। पिछले महीने गोयल ने व्यापार वार्ता के लिए न्यूयार्क में एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था।