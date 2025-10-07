India Trade Deals: भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर आ गया अपडेट, दोहा पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी अहम जानकारी
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, और नवंबर तक समझौता होने की संभावना है। अमेरिकी सरकार के शटडाउन के कारण अगले दौर की वार्ता की तिथि तय नहीं है। इस समझौते का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना है, जिसके लिए अब तक पांच दौर की वार्ता हो चुकी है।
पीटीआई, दोहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत और अमेरिका प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर निरंतर बातचीत कर रहे हैं और नवंबर में वार्ता पूरी करने की समयसीमा से पहले समझौता होने की पूरी संभावना है।
अगले दौर की व्यापार वार्ता प्रत्यक्ष रूप से होने की संभावना पर उन्होंने कहा कि हर संभावना मौजूद है, लेकिन अमेरिकी सरकार के वर्तमान में शटडाउन मोड में होने के कारण यह कहना मुश्किल है कि अगले दौर की वार्ता कैसे, कहां और कब होगी।
गोयल एक दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर यहां हैं। वह एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या दोनों पक्ष वार्ता समाप्त करने के लिए नवंबर की समय सीमा का पालन कर रहे हैं। पिछले महीने गोयल ने व्यापार वार्ता के लिए न्यूयार्क में एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था।
अमेरिकी सरकार के शटडाउन मोड में होने से मुश्किलें बढ़ीं
उस बैठक के बाद, भारत और अमेरिका ने पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते को शीघ्र पूरा करने के लिए बातचीत जारी रखने का निर्णय लिया। दोनों पक्षों ने व्यापार समझौते के विभिन्न पहलुओं पर रचनात्मक बैठकें कीं।
इस वर्ष फरवरी में, दोनों देशों के नेताओं ने अधिकारियों को प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत करने का निर्देश दिया था। इस समझौते के पहले चरण को 2025 की शरद ऋतु (अक्टूबर-नवंबर) तक पूरा करने की योजना थी।
अब तक, पांच दौर की वार्ता हो चुकी है। इस समझौते का उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान 191 अरब डालर से दोगुना करके 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।