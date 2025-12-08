'बिना वारंट घर में नहीं घुस सकती ICE...' ट्रंप की नीतियों के खिलाफ जोहरान ममदानी का हल्ला बोल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। न्यूयॉर्क शहर के अगले मेयर जोहरान ममदानी ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो संदेश में उन्होंने ICE अधिकारियों द्वारा सामना किए जाने पर इमिग्रेंट्स के अधिकारों के बारे में बताया है। यह वीडियो कैनाल स्ट्रीट पर US इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट की कथित रेड के कुछ दिनों बाद आया है।

रविवार देर रात पोस्ट की गई क्लिप में, उन्होंने कहा, 'अगर आप अपने अधिकारों को जानते हैं तो हम सभी ICE का सामना कर सकते हैं'। उन्होंने शहर के तीन मिलियन से ज्यादा इमिग्रेंट निवासियों की रक्षा करने का वादा किया।

इस वीडियो को मामदानी ने एक्स पर कैप्शन के साथ पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, 'अपने अधिकारों को जानें। अपने पड़ोसियों की रक्षा करें। न्यूयॉर्क सभी इमिग्रेंट्स के लिए एक शहर है और हमेशा रहेगा।' मेयर ने आप्रवासियों के अधिकारों पर वीडियो जारी किया ममदानी ने कहा कि वह हर एक न्यू यॉर्कर के अधिकारों की रक्षा करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि एजेंट जज के साइन किए हुए ज्यूडिशियल वारंट के बिना आपके घर, स्कूल या आपके काम करने की जगह की प्राइवेट जगहों में नहीं घुस सकते।'

उन्होंने चेतावनी दी कि अधिकारी ऐसे पेपरवर्क दिखा सकते हैं जो इस तरह दिखते हैं और आपको बता सकते हैं कि उन्हें आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है,” लेकिन उन्होंने आगे कहा, यह गलत है। बिना वारंट ICE घर में नहीं घुस सकती ICE को कानूनी तौर पर आपसे झूठ बोलने की इजाजत है, लेकिन आपको चुप रहने का अधिकार है। ममदानी ने यह भी सलाह दी कि जिन लोगों से पूछताछ की जा रही है, वे तब तक पूछ सकते हैं 'क्या मैं जाने के लिए आज़ाद हूं?

जब तक उन्हें साफ जवाब न मिल जाए। उन्होंने कहा कि न्यू यॉर्कर्स को ICE एजेंट्स को फिल्म करने की इजाजत है, बशर्ते वे गिरफ्तारी में दखल न दें। न्यूयॉर्क आप्रवासियों का हमेशा स्वागत करेगा उन्होंने कहा, 'शांत रहें। उनकी जांच में रुकावट न डालें, गिरफ्तारी का विरोध न करें या भागें नहीं' उन्होंने दोहराया कि विरोध करने का अधिकार संवैधानिक रूप से सुरक्षित है। हाल ही में ममदानी ने खुद को शहर के अंदर आक्रामक इमिग्रेशन कानून लागू करने के कट्टर विरोधी के तौर पर पेश किया था।

अपना वीडियो खत्म करते हुए, उन्होंने कहा, 'न्यूयॉर्क हमेशा इमिग्रेंट्स का स्वागत करेगा, और मैं अपने इमिग्रेंट भाइयों और बहनों की रक्षा, समर्थन के लिए हर दिन लड़ूंगा।' उनके मैसेज के बाद कई ऐसी कार्रवाई हुईं जिनसे शहर में तनाव बढ़ गया है।