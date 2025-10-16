'रूस ने हमले न रोके तो उससे युद्ध का खर्च वसूला जाएगा', अमेरिका की पुतिन को चेतावनी

रॉयटर, ब्रसेल्स। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि रूस जल्द ही यूक्रेन युद्ध खत्म करे, यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो अमेरिका उस पर युद्ध में हुए खर्च और बर्बादी की देनदारी निर्धारित करेगा। इसके बाद उस धन की वसूली की जाएगी।

हेगसेथ ने नाटो के सदस्य देशों से यूक्रेन के लिए हथियारों की खरीद बढ़ाने की भी अपील की।

अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यूक्रेन के पास युद्ध के लिए हथियारों और गोला-बारूद की कमी को देखते हुए यह अपील की है।

हेगसेथ ने ये बातें नाटो मुख्यालय में यूक्रेन युद्ध को लेकर सैन्य सहायता के लिए गठित समूह के साथ बैठक में कही हैं।

उन्होंने कहा, अब भीषण युद्ध का समय खत्म हो गया है इसलिए खूनखराबा रोककर हमें वार्ता की टेबल पर आना चाहिए और मतभेदों को निपटाना चाहिए। यूक्रेन का यह युद्ध राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय में शुरू नहीं हुआ है लेकिन वह इसे खत्म होते हुए देखना चाहते हैं।