टेक कंपनी में बड़े पैमाने पर नौकरियों में कटौती, IBM हजारों कर्मचारियों को दिखाएगी बाहर का रास्ता
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्प (IBM) अपनी चौथी तिमाही में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की कटौती करने जा रहा है, जिससे हजारों कर्मचारी प्रभावित होंगे। आईबीएम के अनुसार, वे नियमित रूप से कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा करते हैं और आवश्यकतानुसार संतुलन बनाते हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया भर की टेक इंडस्ट्री इस समय भारी उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। आए दिन छंटनी की खबरें देखने सुनने को मिलती रहती हैं। इस बीच इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्प (IBM) अपनी चौथी तिमाई में बड़े पैमाने पर नौकरियों में कटौती करने जा रही है। इसका असर हजारों कर्मचारियों पर पड़ सकता है।
दरअसल, आईबीएम ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि वह इस तिमाही में कर्मचारियों की संख्या में कटौती करेगी, जिसका असर हजारों कर्मचारियों पर पड़ सकता है। आईबीएम ने बतायि कि कंपनी अपने उच्च-मार्जिन वाले सॉफ्टवेयर सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित कर रही है, क्योंकि वॉल स्ट्रीट कंपनी की एआई-आधारित क्लाउड मांग से लाभ उठाने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
आईबीएम ने जारी किया बयान
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्प (IBM) ने अपने एक बयान में कहा कि हम नियमित रूप से अपने कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा करते हैं और समय-समय पर संतुलन बनाते हैं। चौथी तिमाही में हम एक ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, जो हमारे वैश्विक कर्मचारियों के एक छोटे हिस्से को प्रभावित करेगा।
शेयर बाजार पर असर
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले महीने आईबीएम ने प्रमुख क्लाउड सॉफ़्टवेयर सेगमेंट में विकास दर में मंदी दर्ज की, जिससे निवेशकों के बीच चिंता की घंटी बज गई। जो बिग ब्लू की तेज़ी से बढ़ती क्लाउड सेवाओं की माँग से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की क्षमता पर ज़ोर दे रहे थे। इस दौरान शेयर बाजार में भी इसका असर दिखा और IBM के शेयर, जो इस साल 35% तक बढ़ चुके थे, मंगलवार को करीब 2% गिर गए।
सीईओ अरविंद कृष्ण के नेतृत्व में, आईबीएम ने सॉफ्टवेयर पर दोगुना खर्च किया है। क्योंकि वह अपने "रेड हैट" डिवीजन के माध्यम से क्लाउड सेवाओं पर बढ़ते खर्च का लाभ उठाना चाहता है और अधिक से अधिक कंपनियां एआई तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं।
2,70,000 कर्मचारियों को रोजगार
ब्लूमबर्ग न्यूज के अनुसार, आईबीएम ने कहा कि कुछ अमेरिकी कर्मचारी नौकरियों में कटौती से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन देश में रोजगार लगभग साल दर साल समान रहने का अनुमान है। आईबीएम ने 2024 के अंत तक लगभग 2,70,000 कर्मचारियों को रोजगार दिया था। (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)
