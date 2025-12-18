'मैनें 10 महीनों में 8 युद्ध का किया निपटारा', राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान ट्रंप ने फिर किया दावा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप आज टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम संबोधित किए हैं। अपने संबोधन के दौरान ट्रंप आर्थिक चुनौतियों और घटती लोकप्रियता के बीच अपनी उपलब्धियों का बचाव किए। साथ ही उन्होंने एक बार फिर दुनियाभर में 8 युद्धों को रुकवाने का दावा किया है।

राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान ट्रंप ने कहा कि मैनें अमेरिकी शक्ति को बहाल किया। 10 महीनों में 8 युद्धों का निपटारा किया, ईरान के परमाणु खतरे को नष्ट किया और गाजा में युद्ध समाप्त किया, इससे मध्य पूर्व में 3000 वर्षों में पहली बार शांति आई और जीवित और मृत दोनों बंधकों की रिहाई सुनिश्चित हुई।

हर सैनिक को मिलेंगे 1,776 डॉलर राष्ट्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि 1,450,000 से अधिक सैन्य कर्मियों को क्रिसमस से पहले एक विशेष योद्धा लाभांश प्राप्त होगा। 1776 में हमारे राष्ट्र की स्थापना के सम्मान में, हम प्रत्येक सैनिक को 1,776 डॉलर भेज रहे हैं। वहीं, ट्रंप ने अमेरिकियों की नौकरियां 'चुराने' के लिए अप्रवासियों को दोषी ठहराया।

अमेरिका ने विदेशी ड्रग कार्टेल को खत्म कर दिया ट्रंप ने जिस वेनेजुएला पर तेल नाकाबंदी लगाई है और देश के पास अमेरिकी सैन्य संपत्ति जमा की है, उस पर बात नहीं की। बल्कि वे उनके उप चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने सुझाव दिया है कि लैटिन अमेरिकी देश का पेट्रोल वाशिंगटन का है। उन्होंने कैरिबियन और प्रशांत महासागर में संदिग्ध नावों के खिलाफ अपने सैन्य हमलों के अभियान का भी सिर्फ हल्के-फुल्के ढंग से जिक्र किया और कहा कि अमेरिका ने खून के प्यासे विदेशी ड्रग कार्टेल को खत्म कर दिया है।



अमेरिकी हाउस ने लैटिन अमेरिका में मिलिट्री एक्टिविटी को रोकने वाले बिल को खारिज कर दिया। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव जिम मैकगवर्न ने रिपब्लिकन सांसदों और 'रीढ़ की हड्डी के बिना' डेमोक्रेट्स की आलोचना की, जिन्होंने लैटिन अमेरिका में ट्रंप की मिलिट्री कार्रवाई पर कांग्रेस का ज्यादा कंट्रोल रखने वाले बिल को हराने के लिए उनका साथ दिया।

आर्थिक उछाल के लिए तैयार है अमेरिका अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी घोषणा की कि वे जल्द ही फेडरल रिजर्व के नए अध्यक्ष को नामित करेंगे और वादा किया कि वे ऐसे व्यक्ति को नामित करेंगे जो ब्याज दरों को काफी कम करने में विश्वास रखता हो। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ऐसे आर्थिक उछाल के लिए तैयार है, जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा।