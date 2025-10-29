अमेरिका में शटडाउन, सैकड़ों एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने लिया दूसरी नौकरी का सहारा

मंगलवार को पूरा वेतन चेक नहीं मिलने के कारण सैकड़ों एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को अस्थायी दूसरी नौकरी का सहारा लेना पड़ा। इसके चलते विमानन सुरक्षा प्रणाली के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। विमानन यूनियन के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

रॉयटर, वाशिंगटन। अमेरिका में शटडाउन जारी रहने से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शटडाउन का अमेरिकी एयर ट्रैफिक पर भी गहरा असर पड़ रहा है।

नेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एसोसिएशन के अध्यक्ष निक डेनियल्स ने रीगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट पर पत्रकारों से कहा, 'हम चाहते हैं कि आज ही शटडाउन खत्म हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दूसरी नौकरी पर जाने वाले कंट्रोलर की संख्या बढ़नी तय है।'

संघीय विमानन प्रशासन में करीब साढ़े तीन हजार एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की कमी है। जबकि कई पहले से ही ओवरटाइम और सप्ताह में छह दिन काम कर रहे हैं।

रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स सांसदों के बीच बजट पर गतिरोध के कारण पिछले 28 दिनों से शटडाउन जारी है। इसके कारण स्टाफ की कमी के कारण विमानन उद्योग लगातार प्रभावित हो रहा है।

सोमवार को लगभग सात हजार उड़ानें प्रभावित हुईं

सोमवार को लगभग सात हजार उड़ानें प्रभावित हुईं और रविवार को 8800 उड़ानों पर असर पड़ा। जबकि मंगलवार को स्थानीय समयानुसार सुबह साढ़े नौ बजे तक एक हजार से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई। शटडाटन के चलते करीब 13 हजार एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और 50 हजार परिवहन सुरक्षा अधिकारियों को बगैर वेतन काम करना पड़ रहा है।