    भारत के टॉप अरबपतियों से कितनी अधिक है एलन मस्क की संपत्ति, अंबानी-अदानी साथ मिलकर भी नहीं पहुंच पाए आधे तक!

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 03:31 PM (IST)

    एलन मस्क दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं, जिनकी संपत्ति 2025 में 749 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। मुकेश अंबानी और गौतम अदानी की संयुक्त संपत्ति से चार गुना ...और पढ़ें

    749 अरब डॉलर के मालिक हैं अमीर एलन मस्क

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति के नंबर में पहले स्थान पर हैं। 2025 में उनकी कुल संपत्ति 749 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। अगर इनकी तुलना भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी और गौतम अदानी से की जाए तो दोनों की संयुक्ति संपत्ति की चार गुना एलन मस्क के पास है।

    दरअसल, फोर्ब्स की रियल-टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार, भारत के दो सबसे अमीर व्यक्तियों में मुकेश अंबानी की संपत्ति लगभग 113.7 अरब डॉलर है, जबकि अदानी ग्रुप के संस्थापक गौतम अदानी की संपत्ति 66.7 अरब डॉलर के आसपास है। दोनों की कुल संपत्ति लगभग 180 अरब डॉलर है। यह संपत्ति टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क की संपत्ति का मात्र एक चौथाई है।

    मस्क की संपत्ति के स्रोत

    मस्क की अपार संपत्ति मुख्य रूप से उनकी कंपनियों में हिस्सेदारी से आती है। वे इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला के लगभग 12 प्रतिशत के मालिक हैं, जिसका नेतृत्व वे 2008 से सीईओ के रूप में कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 2004 में इस कंपनी में निवेश किया था। हालांकि 2024 में डेलावेयर की एक अदालत ने 2018 के मुआवजे समझौते से जुड़े एक बड़े स्टॉक ऑप्शन पैकेज को रद कर दिया था, लेकिन फोर्ब्स ने अपील लंबित रहने तक विवादित ऑप्शन को उनकी संपत्ति में कम मूल्य पर शामिल करना जारी रखा है।

    स्पेसएक्स का योगदान

    मस्क की संपत्ति में स्पेसएक्स का भी बड़ा योगदान है। 2002 में स्थापित इस रॉकेट कंपनी का मूल्यांकन दिसंबर 2025 के टेंडर ऑफर के बाद 800 अरब डॉलर हो गया। मस्क की अनुमानित 42% हिस्सेदारी यहां सबसे बड़ा योगदान देती है। स्टारलिंक सहित इसके प्रोजेक्ट्स ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।

    भारतीय अरबपतियों के आमदनी का स्रोत

    अगर बात करें भारतीय अरबपतियों के स्रोत की तो मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के माध्यम से ऊर्जा, दूरसंचार, रिटेल और मीडिया में मजबूत पकड़ रखते हैं। इनके संपत्ति के मुख्य स्रोस । जियो के 50 करोड़ से ज्यादा ग्राहक और नवीकरणीय ऊर्जा में 80 अरब डॉलर के निवेश की योजना है। वहीं, गौतम अदानी का फोकस बंदरगाहों, हवाई अड्डों, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, जो भारत की आर्थिक विकास से जुड़ा है।

