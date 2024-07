कैसे बुलेट को चकमा देकर बाल-बाल बचे ट्रंप, उस पल का सामने आया VIDEO..जब हुई थी फायरिंग

— David Gokhshtein (@davidgokhshtein) July 14, 2024

जैसे ही पहली गोली चली, ट्रंप ने कहा, 'ओह' और अपने कान को पकड़ लिया। उसके बाद दो और गोलियों की आवाज सुनी गई। जिसके बाद ट्रंप नीचे झुक गए। लेकिन कई वायरल वीडियो क्लिप में दिखाया गया है कि कैसे ट्रंप को गोली लगने के कुछ ही पल बाद उनके सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने घेर लिया और उन्हें ढक दिया। हालांकि, इस बीच एक स्लो-मोशन वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि गोली लगने से कुछ ही सेकंड पहले ट्रंप ने अपना सिर झुकाया था।

एक अन्य वीडियो में फायरिंग से ठीक पहले और बाद के मंच के पीछे के पल दिखाए गए हैं। मंच के पीछे खड़े दो एजेंट पूर्व राष्ट्रपति को बचाने के लिए दौड़ते हुए दिखाई दिए। वीडियो में देखा गया कि उन्होंने अपना दाहिना कान पकड़ा और पोडियम के पीछे घुटनों के बल बैठने से पहले अपना हाथ नीचे करके देखा। वे करीब एक मिनट बाद बाहर आए, तब उनका चेहरा खून से लथपथ था। फाइट! फाइट! फाइट!" उन्होंने अपनी मुट्ठी हवा में हिलाते हुए कहा।

Another new video POV from behind the stage moments BEFORE & after shots rang out at the Trump rally. pic.twitter.com/eO8njBARhH— Moshe Schwartz (@YWNReporter) July 14, 2024