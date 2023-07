Heatwave: यूरोप, अमेरिका और चीन में लू-गर्मी का प्रकोप, रिकॉर्ड तोड़ रहा तापमान; एडवाइजरी जारी

Heatwave outbreak in Europe and America जलवायु परिवर्तन के कारण इस बार अमेरिका से लेकर चीन तक में मौसम की मार पड़ रही है। लू और गर्मी ने यूरोप अमेरिका और चीन को झुलसा दिया है और इससे इस सप्ताह राहत मिलने के कम ही आसार हैं। यूरोप और अमेरिका में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के लिए एडवायजरी जारी की है।

Heatwave: यूरोप, अमेरिका और चीन में लू-गर्मी का प्रकोप, रिकार्ड तोड़ रहा तापमान; जारी की एडवाइजरी (फोटो रायटर)

Your browser does not support the audio element.

वाशिंगटन, एजेंसी। जलवायु परिवर्तन के कारण इस बार अमेरिका से लेकर चीन तक में मौसम की मार पड़ रही है। लू और गर्मी ने यूरोप, अमेरिका और चीन को झुलसा दिया है और इससे इस सप्ताह राहत मिलने के कम ही आसार हैं। यूरोप और अमेरिका ने जारी की एडवाइजरी यूरोप और अमेरिका में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के लिए एडवायजरी जारी की है। इटली में बुधवार को तापमान 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इसके बाद देश के 23 शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर किया जारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है और स्वास्थ्य कर्मियों के सचल दल रोम में घर-घर जाकर बुजुर्गों की जांच कर रहे हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस के पश्चिम में लगी जंगल की आग को बुझाने के लिए तीसरे दिन बुधवार को भी सुबह से अभियान शुरू कर दिया गया। स्पेन ने भी जंगल की आग को लेकर चेतावनी जारी की है। भीषण गर्मी से बेहाल हुआ चीन इधर, चीन की राजधानी बीजिंग में 28 दिन से लगातार तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है, जो नया रिकार्ड है। चीन की तुरफान द्रोणी में रविवार को 52.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। साउथ कोरिया में भारी बारिश से 22 की मौत साउथ कोरिया में पिछले सप्ताह से भारी बारिश हो रही है। उत्तरी ग्योंगसांग के दक्षिणपूर्वी प्रांत में 22 लोगों की मौत हो गई। वहीं भारी बारिश से नदी का तटबंध टूटने से चेओंगजू शहर के अंडरपास में दर्जनों वाहन डूब गए और 14 लोगों की मौत हो गई।

Edited By: Mohd Faisal