Heat Wave In US: दक्षिणी कैलिफोर्निया में हीट वेव का प्रकोप, जंगल में आग लगने का खतरा बढ़ा; अलर्ट जारी

अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया भीषण गर्मी का सामना कर रहा है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में भयंकर गर्मी की लहर से क्षेत्र में आग का खतरा बढ़ गया है। साथ ही गर्मी से संबंधित बीमारियों को लेकर चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूरे दक्षिणी कैलिफोर्निया में शनिवार तक तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है।

दक्षिणी कैलिफोर्निया में हीट वेव का प्रकोप।

Your browser does not support the audio element.

HighLights दक्षिणी कैलिफोर्निया में हीट वेव का कहर। कैलिफोर्निया में हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी। लोगों से सावधानी बरतने की अपील।

सैन फ्रांसिस्को, आईएएनएस। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया भीषण गर्मी का सामना कर रहा है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में भयंकर गर्मी की लहर से क्षेत्र में आग का खतरा बढ़ गया है। साथ ही गर्मी से संबंधित बीमारियों को लेकर चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में हीट वेव का कहर रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम में हीट डोम बनने के कारण इस क्षेत्र में गर्मी की लहर आ गई है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, पूरे दक्षिणी कैलिफोर्निया में शनिवार तक तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है। वैज्ञानिकों ने जारी की चेतावनी वहीं, बुधवार सुबह से शनिवार शाम तक पश्चिमी और पूर्वी एंटेलोप घाटी तलहटी में अत्यधिक गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। बताय गया कि यहां तापमान 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा (एनडब्ल्यूएस) के अनुसार अत्यधिक गर्मी का दौर शुक्रवार से रविवार तक रहेगा। एनडब्ल्यूएस ने दक्षिणी और मध्य कैलिफोर्निया के लिए अत्यधिक गर्मी की चेतावनी जारी की है। लॉस एंजिल्स काउंटी के कुछ हिस्सों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है। लोगों से एहतियात बरतने की अपील हीट वेव को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को सावधानी बरतने, सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक घर के अंदर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि शरीर में पानी की कमी न होने दें और बुजुर्गो व छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें। बता दें कि हीट वेव के दौरान, कम ऊंचाई पर जंगल में आग लगने की संभावना बनी रहती है। इसलिए, अभी आग का खतरा बढ़ गया है।

Edited By: Devshanker Chovdhary