'अमेरिकी वीजा एक सुविधा, अधिकार नहीं', एच-1बी आवेदकों की 'इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल' की छानबीन आज से

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ट्रंप प्रशासन सोमवार से एच-1बी वीजा और एच-4 वीजा के आवेदकों की स्क्रीनिंग के साथ-साथ उनके इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल की गहन छानबीन शुरू करने जा रहा है। विदेश विभाग ने सभी आवेदकों से अपनी इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग्स को 'पब्लिक' करने को कहा है।

विदेश विभाग के नए आदेश के मुताबिक, छानबीन के दौरान एच-1बी आवेदकों और उनके आश्रितों की ऑनलाइन मौजूदगी की समीक्षा की जाएगी। छात्र और एक्सचेंज विजिटर्स के मामले में ये व्यवस्था पहले से लागू है। अब इस दायरे को एच-1बी और एच-4 वीजा आवेदकों को भी लाया जा रहा है।

सभी आवेदकों को जारी किया निर्देश विभाग ने कहा कि इस जांच को आसान बनाने के लिए, एच-1बी और उनके आश्रितों (एच-4), एफ, एम, और जे नॉन-इमिग्रेंट वीजा के सभी आवेदकों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने सभी इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग्स को 'पब्लिक' कर दें।