'अमेरिकी वीजा एक सुविधा, अधिकार नहीं', एच-1बी आवेदकों की 'इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल' की छानबीन आज से
ट्रंप प्रशासन एच-1बी और एच-4 वीजा आवेदकों की स्क्रीनिंग के साथ इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल की छानबीन शुरू करेगा। विदेश विभाग ने आवेदकों से प्राइवेसी सेटिं ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ट्रंप प्रशासन सोमवार से एच-1बी वीजा और एच-4 वीजा के आवेदकों की स्क्रीनिंग के साथ-साथ उनके इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल की गहन छानबीन शुरू करने जा रहा है। विदेश विभाग ने सभी आवेदकों से अपनी इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग्स को 'पब्लिक' करने को कहा है।
विदेश विभाग के नए आदेश के मुताबिक, छानबीन के दौरान एच-1बी आवेदकों और उनके आश्रितों की ऑनलाइन मौजूदगी की समीक्षा की जाएगी। छात्र और एक्सचेंज विजिटर्स के मामले में ये व्यवस्था पहले से लागू है। अब इस दायरे को एच-1बी और एच-4 वीजा आवेदकों को भी लाया जा रहा है।
सभी आवेदकों को जारी किया निर्देश
विभाग ने कहा कि इस जांच को आसान बनाने के लिए, एच-1बी और उनके आश्रितों (एच-4), एफ, एम, और जे नॉन-इमिग्रेंट वीजा के सभी आवेदकों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने सभी इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग्स को 'पब्लिक' कर दें।
'अमेरिकी वीजा एक सुविधा, अधिकार नहीं'
इसके चलते तमाम एच-1बी वीजा धारकों ने भारत में अपने साक्षात्कार के कार्यक्रम में बदलाव किया है ताकि वे नए दिशानिर्देशों के अनुरूप बदलाव कर सकें।
विदेश विभाग ने जोर देते हुए कहा कि अमेरिकी वीजा एक सुविधा है, अधिकार नहीं। वीजा स्क्रीनिंग और जांच में सभी उपलब्ध जानकारी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ऐसे वीजा आवेदकों की पहचान की जा सके जिन्हें अमेरिका में आने की इजाजत नहीं है, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। विभाग ने कहा कि कि हर वीजा अनुमति एक राष्ट्रीय सुरक्षा का फैसला होता है।
