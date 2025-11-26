'मुंह नोंचा, सिर-शरीर पर काटा', बच्चे की तरह देखभाल करने वाली लड़की को पिटबुल कुत्तों ने मार डाला

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 11:06 PM (IST)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के टेक्सास में एक घर में तीन कुत्तों ने एक लड़की को नोंच नोंचकर मार डाला। लड़की का नाम मैडिसन रिले हल (23) था जो टेक्सास विश्वविद्यालय, टायलर की छात्रा थी। लड़की की मां ने बताया कि वह टेक्सास के टायलर स्थित अपने घर में तीन पिटबुल कुत्तों की अपने बच्चों की देखभाल करती थी।

    हल की मां, जेनिफर हबेल ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि हल कुत्तों की काफी देखभाल करती थी और कुत्ते भी उसे बहुत प्यार करते थे लेकिन यह कैसे हुआ पता नहीं। वह कई हफ्तों से उनकी देखभाल कर रही थीं।

    मीडिया रिपोर्टके अनुसार, हल 21 नवंबर को शाम लगभग 4:15 बजे घर के पिछवाड़े में मृत पाई गई। काफी शोर सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, और मौके पर पुलिस पहुंची तो उनपर भी उन्होंने हमला कर दिया। जिसके बाद अधिकारी ने एक पिटबुल को गोली मार दी जिसकी मौत हो गई। अन्य दो कुत्तों को हिरासत में ले लिया गया।

    टायलर स्थित टेक्सास विश्वविद्यालय की छात्रा हल, जो छह महीने में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली थी, कई हफ्तों पहले से ही परिवार के बच्चों की तरह देखभाल कर रही थी और उसे लगा कि कुत्तों की देखभाल करना ठीक रहेगा।

    हल कुत्तों को वापस घर के अंदर लाने के लिए गई थी, तभी पिछवाड़े में तीन पिटबुल कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। शोर सुनकर एक पड़ोसी ने आपातकालीन सेवाओं को फोन किया जिसके बाद उसका बरामद किया गया।