Gaza Peace Plan: '...तो नहीं हो पाता शांति समझौता', ईरान को लेकर ट्रंप ने दिया बहुत बड़ा बयान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल और हमास के बीच शांति समझौते पर सहमति के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने इस साल के शुरुआत में ईरान पर किए गये हमले को बेहद जरुरी बताया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये बयान फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में दिया है।

दोनों देशों द्वारा 'गाजा पीस प्लान' के पहले चरण को स्वीकारने पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "मेरा मानना है कि इस साल के शुरुआत में ईरान पर हमला किया जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर वो हमला नहीं होता, तो शायद अभी तक ईरान परमाणु हथियार बना लेता। उस दौरान ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब था। अगर हमला न हुआ होता तो आज समझौता पर काले बादल छाए होते या फिर ये समझौता नहीं हो पाता।''

परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब था ईरान डोनल्ड ट्रंप ने कहा, "ईरान परमाणु हथियार बनाने से करीब एक महीने या शायद दो महीने दूर था, और अगर मैंने ऐसा होने दिया होता, तो यह समझौता संभव नहीं होता - या यदि यह संभव होता, तो इस पर भारी संकट मंडराता, क्योंकि आपके पास एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार है, जो स्पष्ट रूप से बहुत दोस्ताना नहीं है। ट्रंप ने कहा परमाणु हथियारों की शक्ति ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें बात भी नहीं करनी चाहिए।"