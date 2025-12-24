Language
    अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के नर्सिंग होम में गैस विस्फोट, दो लोगों की मौत की आशंका

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 07:41 AM (IST)

    अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के नर्सिंग होम में गैस विस्फोट, कई लोग अंदर फंसे

    रॉयटर, वाशिंगटन। पेंसिल्वेनिया के ब्रिस्टल टाउनशिप में स्थित सिल्वर लेक हेल्थकेयर सेंटर (जिसे अब ब्रिस्टल हेल्थ एंड रिहैब सेंटर भी कहा जाता है) में 23 दिसंबर 2025 को दोपहर करीब 2:15 बजे (स्थानीय समयानुसार एक संभावित गैस विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से इमारत का हिस्सा ढह गया, काला धुआं उठा और कई लोग मलबे में फंस गए, हादसे में दो लोगों के मौत की आशंका है।

    निकाले गए निवासियों को ट्रूमैन हाई स्कूल में पुनर्मिलन केंद्र के रूप में बसों से ले जाया जा रहा है, जहां बिस्तर, पानी आदि की व्यवस्था की जा रही है। केंद्र में 174 बेड हैं, और बचाव कार्य जारी है। गवर्नर जोश शापिरो ने राज्य संसाधनों की पेशकश की है। हादसे के कारण की जांच चल रही है, लेकिन गैस लीक मुख्य संदेह है।

    विस्फोट से पहले गैस की तेज गंध की शिकायतें आई थीं और पीईसीओयूटिलिटी क्रू मौके पर जांच कर रहे हैं। कई लोग घायल हुए, कुछ लापता बताए जा रहे हैं, और कुछ रिपोर्ट्स में कम से कम दो मौतों का जिक्र है, हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

    यह घटना मास कैजुअल्टी इंसिडेंट घोषित की गई, जिसमें बड़े पैमाने पर राहत कार्य चल रहा है। राज्य प्रतिनिधि टीना डेविस ने घटनास्थल के पास धुएं और एम्बुलेंस-दमकल गाड़ियों की भीड़ देखी जा रही हैं।