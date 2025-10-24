ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन में लोगों की पसंद बनी मेंढक की पोशाक, अमेरिकी सत्ता के खिलाफ लामबंद हो रहे लोग

द कन्वर्सेशन, सिडनी। अमेरिका में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों में लोग मेढ़क सहित कई अन्य तरह की पोशाकों का प्रयोग कर रहे हैं। यह देखा गया है कि दंगा-रोधी उपकरणों से लैस बख्तरबंद पुलिस के सामने प्रदर्शनकारी मेंढक, शार्क, गेंडा और डायनासोर की वेशभूषा में नाच रहे हैं और विरोध जता रहे है।

आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आइसीई) के खिलाफ प्रदर्शनों में भाग लेने वाले के बीच यह वेशभूषा आम हो गई है। इसका उद्देश्य ट्रंप प्रशासन के इस दावे को गलत साबित करना है कि प्रदर्शन हिंसक और अमेरिका से नफरत करने वाला है।

प्रदर्शनकारी मेढ़क की वेशभूषा में नाचते नजर आ रहे इसका नतीजा यह है कि जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प होती हैं, तो वह वायरल हो रही हैं। ये लोग सत्ता के खिलाफ लामबंद होने और उसे चुनौती देने के लिए हास्य और पोशाक का इस्तेमाल करने के समृद्ध इतिहास में योगदान भी दे रहे हैं।

पोर्टलैंड और पूरे अमेरिका में प्रदर्शनकारी लंबे समय से अपने प्रदर्शनों में हास्य और वेशभूषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। अक्टूबर में एक टिकटॉक वीडियो, जिसमें एक आइसीई अधिकारी मेंढक की पोशाक पहने प्रदर्शनकारी के एयर वेंट में पिपर स्प्रे करता दिखाई दे रहा था।