रेडिएशन थेरेपी करवा रहे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन, प्रोस्टेट कैंसर से हैं पीड़ित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन रेडिएशन थेरेपी करवा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने शनिवार को बताया, प्रोस्टेट कैंसर के उपचार के लिए बाइडन को रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है।

उन्हें हार्मोन उपचार भी दिया जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति बाइडन ने मई में बताया था कि उन्हें मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर का पता चला है। उनकी टीम ने कहा कि इलाज से ठीक होने की संभावना है।

बाइडेन ने समर्थकों को कहा था शुक्रिया

बाइडेन ने मई में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, "कैंसर हम सभी को छूता है। जिल और मैंने सीखा है कि हम टूटे हुए स्थानों में सबसे मजबूत बनते हैं।" उन्होंने अपने समर्थकों का आभार जताते हुए कहा, "आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।"