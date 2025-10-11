रेडिएशन थेरेपी करवा रहे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन, प्रोस्टेट कैंसर से हैं पीड़ित
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए रेडिएशन और हार्मोन थेरेपी ले रहे हैं। उनके प्रवक्ता ने बताया कि उन्हें मई में मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर का पता चला था। उनकी टीम को उम्मीद है कि इलाज से वे ठीक हो जाएंगे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन रेडिएशन थेरेपी करवा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने शनिवार को बताया, प्रोस्टेट कैंसर के उपचार के लिए बाइडन को रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है।
उन्हें हार्मोन उपचार भी दिया जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति बाइडन ने मई में बताया था कि उन्हें मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर का पता चला है। उनकी टीम ने कहा कि इलाज से ठीक होने की संभावना है।
बाइडेन ने समर्थकों को कहा था शुक्रिया
बाइडेन ने मई में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, "कैंसर हम सभी को छूता है। जिल और मैंने सीखा है कि हम टूटे हुए स्थानों में सबसे मजबूत बनते हैं।" उन्होंने अपने समर्थकों का आभार जताते हुए कहा, "आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।"
बाइडेन की सेहत पर पहले से मजर बनी हुई थी क्योंकि हाल ही में आई एक किताब में उनके बिगड़ते स्वास्थ्य और चुनाव अभियान के दौरान आई मुश्किलों का जिक्र था। जुलाई 2024 में उन्होंने राष्ट्रपति पद की दौड़ से नाम वापस ले लिया था, जब डोनल्ड ट्रंप के साथ बहस में उनका प्रदर्शन कमजोर रहा।
प्रोस्टेट कैंसर से जुड़े तथ्य
- प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में सबसे आम कैंसर है, अमेरिकी कैंसर सोसायटी के अनुसार।
- यह बीमारी ज्यादातर बुजुर्ग पुरुषों में पाई जाती है, लगभग 80% पुरुषों में 80 वर्ष की उम्र के बाद प्रोस्टेट में कैंसर कोशिकाएं पाई जाती हैं।
- अगर समय पर पहचान हो जाए तो यह इलाज योग्य है, लेकिन यह अब भी पुरुषों में कैंसर से होने वाली मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है।
- हार्मोन थेरेपी से कैंसर की गति धीमी की जा सकती है, हालांकि यह कैंसर का स्थायी इलाज नहीं है।
