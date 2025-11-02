Language
    US वीजा आवेदनों के लिए राहत, FLAG प्रणाली फिर से शुरू; क्‍या भारतीयों को मिलेगा इसका लाभ?

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 12:14 PM (IST)

    श्रम विभाग ने विदेशी श्रम आवेदन गेटवे (FLAG) प्रणाली को बहाल कर दिया है, जिससे H-1B, H-2A, H-2B और PERM वीजा के लिए आवेदन फिर से शुरू हो गए हैं। विदेशी श्रम प्रमाणन कार्यालय (ओएफएलसी) ने अस्थायी और स्थायी रोजगारों के लिए श्रम प्रमाणन निर्धारण के अनुरोधों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। 

    FLAG प्रणाली फिर से शुरू

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी श्रम विभाग ने विदेशी श्रम आवेदन गेटवे (FLAG) प्रणाली को फिर से शुरू कर दिया है। इससे अब लोग H-1B, H-2A, H-2B और PERM वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस बहाली से यूएस वीजा आवेदनों को गति मिलेगी और नियोक्ताओं को अपने विदेशी कर्मचारियों के लिए वीजा आवेदनों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

     दरअसल, विदेशी श्रम प्रमाणन कार्यालय (ओ.एफ.एल.सी.) विदेशी श्रम प्रमाणन कार्यालय ने अस्थायी और स्थायी रोजगारों के लिए श्रम प्रमाणन निर्धारण के अनुरोधों पर कार्रवाई फिर से शुरू कर दी है। इससे नियोक्ताओं को नए आवेदन दाखिल करने, लंबित मामलों पर नजर रखने और लंबित मामलों को निर्णय की ओर ले जाने में मदद मिलेगी।

    विदेशी श्रम प्रमाणन कार्यालय ने पुष्टि की है कि यह प्लेटफॉर्म सक्रिय और क्रियाशील है। सिस्टम के पुनः ऑनलाइन होने के साथ ही विभाग ने अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार के रोजगारों के लिए प्रचलित मजदूरी और श्रम प्रमाणन निर्धारण के अनुरोधों पर कार्रवाई पुनः शुरू कर दी है।

    अपनी घोषणा में विभाग ने कहा कि विदेशी श्रम प्रमाणन कार्यालय (ओएफएलसी) की विदेशी श्रम आवेदन गेटवे (एफएलएजी) प्रणाली अब सुलभ है और यह प्रणाली उपयोगकर्ताओं को नए आवेदन तैयार करने और प्रस्तुत करने के साथ-साथ अंतिम निर्णय तक अपने आवेदन से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने और प्राप्त करने की अनुमति देती है।

    इसमें यह भी कहा गया है कि हम इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं और OFLC के पूर्ण परिचालन स्थिति में वापस आने तक आपके धैर्य की सराहना करते हैं।

    ओएफएलसी क्या है?

    ओएफएलसी श्रम प्रमाणन चरण को संभालता है, जिसे अमेरिकी नियोक्ताओं को एच-1बी, एच-2ए, एच-2बी और पीईआरएम जैसे वीजा कार्यक्रमों के तहत विदेशी श्रमिकों को काम पर रखने से पहले पूरा करना होता है। इसके आवेदनों को फ्लैग पोर्ट के माध्यम से संसाधित किया जाता है, जो कि आवेदन दाखिल करने, सहायक दस्तावेज अपलोड करने और आवेदन की स्थिति की निगरानी के लिए उपयोग की जाने वाली आधिकारिक ऑनलाइन प्रणाली है। 

    क्या भारतीयों को मिलेगा लाभ

    यह पोर्टल SeasonalJobs.dol.gov से भी जुड़ा है, जहां H-2A और H-2B कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रमाणित अस्थायी पदों की सूची दी गई है। ओएफएलसी की मंजूरी न मिलने पर, नियोक्ता अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) के पास रोजगार-आधारित वीजा याचिकाओं को आगे नहीं बढ़ा सकते। फ्लैग प्रणाली के फिर से शुरू हो जाने से इसका लाभ उन भारतीयों को भी मिलेगा, जो अमेरिका जाने के लिए वीजा का आवेदन करेगा।

    सिस्टम को पहले क्यों रोक दिया गया था?

    गौरतलब है कि साल की शुरुआत में शटडाउन के कारण प्रोसेसिंग को रोक दिया गया था। यह संघीय फंडिंग की समाप्ति के कारण हुआ था, इसके कारण सरकार द्वारा विभिन्न कार्यों पर रोक लगा दी गई थी। इस साल 30 सितंबर के आसपास, जब श्रम विभाग का आवंटन समाप्त हो गया, तो OFLC ने अपनी गतिविधियाँ स्थगित कर दीं और FLAG पोर्टल और SeasonalJobs.dol.gov, दोनों ही ऑफलाइन हो गए। इसी के चलते नियोक्ता नए आवेदन नहीं कर सके और मौजूता आवेदनों को अपडेट नहीं कर सकते।


    ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, अब सेवाएं बहाल होने के साथ ओएफएलसी ने जमा किए गए आवेदनों के निपटारे में देरी की चेतावनी दी है। FLAG पोर्टल के फिर से चालू होने के साथ, नियोक्ता H-1B मामलों और PERM श्रम प्रमाणन के लिए श्रम स्थिति आवेदन फिर से जमा कर सकते हैं। विभाग ने आवेदकों से सिस्टम के प्रदर्शन और प्रसंस्करण समय-सीमा पर अपडेट के लिए आधिकारिक OFLC चैनलों की निगरानी जारी रखने का आग्रह किया है।