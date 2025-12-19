ड्रग तस्करी के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में पांच की मौत, ट्रंप ने बताया यह जरूरी था

एपी, वाशिंगटन। अमेरिकी सेना ने पूर्वी प्रशांत महासागर में मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल दो नौकाओं पर हवाई हमले किए, जिनमें पांच लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी दक्षिणी कमान के अनुसार, एक नौका में तीन और दूसरी में दो लोग मारे गए।

सेना ने कहा कि खुफिया जानकारी से पुष्टि हुई थी कि ये नौकाएं मादक पदार्थों की तस्करी के लिए इस्तेमाल होने वाले ज्ञात मार्गों से गुजर रही थीं। इन हमलों के साथ अब तक ऐसे हमलों की संख्या 28 हो गई है, जिनमें 104 लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन कार्रवाइयों को अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए जरूरी कदम बताया है।