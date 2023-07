अमेरिका में पहली ओवर-द-काउंटर जन्म नियंत्रण गोली को FDA की मिली मंजूरी, बिक्री पर नहीं होगा कोई आयु प्रतिबंध

फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 13 जून (गुरुवार) को कहा कि उसने पेरिगो की दिन में एक बार दी जाने वाली ओपिल को बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेचने की मंजूरी दे दी है जिससे यह फार्मेसी काउंटर के पीछे से हटाई जाने वाली पहली ऐसी दवा बन गई है।

मेडिकल सोसायटी और महिला स्वास्थ्य समूहों ने इसकी व्यापक पहुंच पर जोर दिया है।

Your browser does not support the audio element.

वाशिंगटन, एपी। अमेरिका में गर्भनिरोधक दवाओं को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी अधिकारियों ने पहली ओवर-द-काउंटर (OTC) जन्म नियंत्रण गोली को मंजूरी दे दी है, जो अमेरिकी महिलाओं और लड़कियों को एस्पिरिन और आईड्रॉप के समान ही गर्भनिरोधक दवा खरीदने की सुविधा देगी। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने दी जानकारी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 13 जून (गुरुवार) को कहा कि उसने पेरिगो की दिन में एक बार दी जाने वाली ओपिल को बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेचने की मंजूरी दे दी है, जिससे यह फार्मेसी काउंटर के पीछे से हटाई जाने वाली पहली ऐसी दवा बन गई है। अधिकारियों ने बताया कि कंपनी अगले साल की शुरुआत तक ओवर-द-काउंटर जन्म नियंत्रण गोली की शिपिंग शुरू नहीं करेगी। वहीं इसकी बिक्री पर कोई आयु प्रतिबंध नहीं होगा, यानी की किसी भी उम्र का व्यक्ति उसे खरीद सकता है। अमेरिका में जन्म नियंत्रण का सबसे आम रूप आपको बता दें कि हार्मोन-आधारित गोलियां लंबे समय से अमेरिका में जन्म नियंत्रण का सबसे आम रूप रही हैं। देश की लाखों महिलाएं इसका उपयोग 1960 के दशक से करती आ रहीं हैं। अब तक, उन सभी महिलाओं की इसी नुस्खे की आवश्यकता होती थी। महिला स्वास्थ्य समूहों ने इस बात पर दिया जोर मेडिकल सोसायटी और महिला स्वास्थ्य समूहों ने इसकी व्यापक पहुंच पर जोर दिया है। अमेरिका में 6 मिलियन वार्षिक गर्भधारण में से अनुमानित 45% अनचाही प्रेगनेंसी का शिकार होती हैं। ऐसे में किशोर, लड़कियां, और कम आय वाले लोग इस नुस्खे को प्राप्त करने और उन्हें लेने में अधिक बाधाओं की रिपोर्ट करते हैं। महिला स्वास्थ्य समूहों ने बताया कि तमाम कुछ चुनौतियों में डॉक्टर के पास जाने के लिए उनकी फीस, काम से छुट्टी लेना और बच्चे की देखभाल करना शामिल हो सकता है। ओवर-द-काउंटर जन्म नियंत्रण गोली का समर्थन करने वाले गैर-लाभकारी समूह, इबिस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अध्यक्ष केली ब्लैंचर्ड ने कहा, "यह वास्तव में गर्भनिरोधक देखभाल तक पहुंच में एक परिवर्तन है।" उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इससे लोगों को उन बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी जो अभी मौजूद हैं।"

Edited By: Ashisha Singh Rajput