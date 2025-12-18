Language
    गंदे और टूटे शौचालय, मैक्सिको सीमा पर तैनात अमेरिकी सैनिकों के लिए घटिया रहने की व्यवस्था; रिपोर्ट में खुलासा

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 10:45 PM (IST)

    मैक्सिको सीमा पर तैनात अमेरिकी सैनिकों के लिए घटिया रहने की व्यवस्था (फोटो- रॉयटर)

    डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। ट्रंप चाहे कितना भी अपने प्रशासन की तारीफ करें लेकिन पेंटागन की एक रिपोर्ट ने उनके दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं।

    पेंटागन के महानिरीक्षक की 17 दिसंबर 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका-मैक्सिको सीमा पर ट्रंप प्रशासन की सख्त आव्रजन नीति के तहत तैनात कुछ अमेरिकी सैनिक टेक्सास और न्यू मैक्सिको में बेहद खराब और अस्वच्छ परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं।

    रिपोर्ट में सीवेज का रिसाव, खराब शौचालय, अपर्याप्त जगह और एयर कंडीशनिंग की समस्याओं का जिक्र है, जो सैनिकों की सेहत और मनोबल पर असर डाल रही हैं। प्रभावित इकाई कोलोराडो कीस्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम है, जिसके करीब 2,400 सैनिक सीमा सुरक्षा में लगे हैं। यह रिपोर्ट रक्षा विभाग की बैरक सुधार योजनाओं को भी चुनौती देती है।

    रिपोर्ट के अनुसार, महानिरीक्षक कार्यालय ने अमेरिकी उत्तरी कमान और संयुक्त कार्य बल दक्षिणी सीमा को आवासीय स्थितियों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बारे में सूचित किया, साथ ही यहभी कहा कि वह निष्कर्षों के बारे में एक प्रबंधन परामर्श जारी करेगा।

    मानक ऑडिट के विपरीत, प्रबंधन संबंधी सलाह-मशविरे अधिकारियों को किसी तात्कालिक, गंभीर समस्या के बारे में शीघ्रता से सचेत करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिस पर त्वरित ध्यान देने की आवश्यकता है।

    बाथरूम की स्थिति के अलावा, बुधवार की रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि कुछ सैनिकों को बैरकों में रखा गया था, जिनमें प्रति सैनिक रहने की जगह केवल "45 वर्ग फुट" थी, जो आवश्यक 72 वर्ग फुट (6.7 वर्ग मीटर) से कम है।