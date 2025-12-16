Language
    क्या है फेंटेनाइल? जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने बम से भी ज्यादा खतरनाक बताया

    By Garima Singh Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 03:53 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने फेंटेनाइल को 'बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाला हथियार' घोषित किया है। यह सिंथेटिक ओपिओइड अब न्यूक्लियर, केमिकल और बा ...और पढ़ें

    ट्रंप ने फेंटानिल को माना सामूहिक विनाश का हथियार

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया है। जिसके तहत गैर-कानूनी फेंटेनाइल और इसके मेन प्रीकर्सर केमिकल्स को बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाला हथियार (WMD) घोषित किया गया है।

    इस आदेश के बाद यह सिंथेटिक ओपिओइड न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों की कैटेगरी में आ गया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि यह घोषणा फेंटेनाइल बनाने और उसकी तस्करी करने वाले क्रिमिनल नेटवर्क के खिलाफ हर उपलब्ध हथियार का इस्तेमाल करने की अनुमति देगा।

    व्हाइट हाउस की तरफ से यह भी चेतावनी दी गई कि इस पदार्थ का इस्तेमाल दुश्मनों द्वारा बड़े पैमाने पर हमले करने के लिए हथियार के तौर पर किया जा सकता है। कार्यकारी आदेश में कहा गया, 'अवैध फेंटेनाइल किसी नशीली दवा से ज्यादा एक केमिकल हथियार जैसा है।'

    क्या है फेंटेनाइल?

    फेंटानिल एक शक्तिशाली सिंथेटिक ओपिओइड है जिसे FDA ने दर्द के इलाज और एनेस्थीसिया के लिए मंजूरी दी गई है। यह बेहद असरदार है। फेंटानिल, मॉर्फिन से लगभग 100 गुना और हेरोइन से 50 गुना ज्यादा ताकतवर है।

    इसे साल 1959 में विकसित किया गया था और 1960 के दशक में मेडिकल इस्तेमाल के लिए लाया गया। फेंटेनाइल कानूनी तौर पर अमेरिका में बनाया जाता है, लेकिन फार्मास्युटिकल और अवैध दोनों तरह के रूपों का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल हो रहा है। 

    अवैध रूप से बनाए गए फेंटेनाइल और इसके एनालॉग्स की वजह से ओवरडोज से होने वाली मौतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

    फेंटेनाइल मॉर्फिन से 100 गुना ज्यादा है खतरनाक

    CDC के आंकड़ों के अनुसार, सिंथेटिक ओपिओइड (मेथाडोन को छोड़कर) से होने वाली मौतें 2011-2012 में सालाना लगभग 2,600 से बढ़कर 2021 में 71,000 से ज्यादा हो गईं, जिससे 2013-2021 के बीच कुल 260,000 से ज्यादा मौतें हुईं।

    सड़कों पर, फेंटेनाइल पाउडर या नकली गोलियों के रूप में मिल सकता है और इसे अक्सर हेरोइन या कोकीन के साथ मिलाया जाता है। इसके आम स्ट्रीट नामों में 'चाइना गर्ल', 'किंग आइवरी' और 'टैंगो एंड कैश' शामिल हैं। फेंटेनाइल को इंजेक्ट, स्मोक, सूंघ कर या मुंह से लिया जा सकता है।

    फेंटेनाइल को क्या खतरनाक बनाता है?

    फेंटेनाइल पूरी तरह से सिंथेटिक ओपिओइड है, जिसे सीमित मेडिकल इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसे ब्लैक मार्केट के लिए अवैध रूप से बनाया जाता है। सिर्फ दो मिलीग्राम जानलेवा हो सकता है।

    आदेश में कहा गया है कि हाल के सालों में लाखों अमेरिकी फेंटेनाइल ओवरडोज से मर गए हैं, अक्सर उन्हें पता भी नहीं होता कि वे यह ड्रग ले रहे थे।

    फेंटेनाइल को अक्सर नकली प्रिस्क्रिप्शन गोलियों में मिलाया जाता है या हेरोइन, कोकीन या मेथामफेटामाइन के साथ मिलाया जाता है, जिससे यूजर्स को पता नहीं चलता कि वे उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली ड्रग ले रहे हैं।