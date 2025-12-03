अमेरिका में भारतीय मां-बेटे की हत्या करने वाले नजीर पर 50 हजार डॉलर का इनाम, FBI ने भारत सरकार से की प्रत्यर्पण की मांग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में 2017 में एक भारतीय महिला और उसके 6 साल के बेटे की नृशंस हत्या के मामले में फरार नजीर की तलाश तेज हो गई है। संघीय जांच ब्यूरो (FBI) ने हमीद की गिरफ्तारी में मदद करने वाले को 50,000 डॉलर का इनाम भी रखा है। FBI ने भारत सरकार से अपील की है कि हमीद के प्रत्यर्पण में मदद करे।

दरअसल, अमेरिका के न्यू जर्सी में 23 मार्च 2017 को मेपल शेड स्थित अपार्टमेंट में शशिकला नर्रा (38) और उनके बेटे अनीश नर्रा (6) के शव मिले थे। शव के पोस्टमॉर्टम में सामने आया कि दोनों की हत्या गर्दन पर चाकू से वार कर की गई है। बेटे अनीश का सिर शरीर से अलग हो गया था और दोनों के शरीर पर अनगिनत घाव के निशान थे।

जांच के दौरान हुआ खुलासा जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी नजीर हमीद जो भारतीय नागरिक है, पीड़ितों के ही अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहता था। हत्याओं की जांच आगे बढ़ने पर उसकी पहचान संदिग्ध व्यक्ति के रूप में हुई, क्योंकि यह पता चला कि वह पीड़ितों के पति और पिता का पीछा कर रहा था। हत्याओं के छह महीने बाद वह भारत भाग आया और तब से यहीं छिपा है।

घटनास्थल पर मिली खून की एक बूंद किसी पीड़ित की नहीं थी। बाद में उस खून का डीएनए हमीद से मैच हो गया। हमीद पर फरवरी 2025 में हत्या समेत छह गंभीर आरोप लगाए गए। न्याय की कोई सीमा नहीं होती न्यू जर्सी गवर्नर फिल मर्फी ने पिछले हफ्ते भारत के राजदूत विनय क्वात्रा को फोन कर हमीद को प्रत्यर्पण में तुरंत सहयोग करने की मांग की। बर्लिंगटन काउंटी अभियोजक लाचिया ब्रैडशॉ ने कहा, 'न्याय की कोई सीमा नहीं होती। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि इस जघन्य अपराधी को बिना देरी अमेरिका लाया जाए ताकि वह अपने किए की सजा भुगते'।