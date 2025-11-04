Language
    अमेरिका में बड़ा आतंकी हमला नाकाम, इस्लामिक स्टेट की तर्ज पर हैलोवीन पर करना चाहते थे अटैक

    Updated: Tue, 04 Nov 2025 01:02 PM (IST)

    एफबीआई ने अमेरिका में एक बड़े आतंकवादी हमले को नाकाम कर दिया है। डेट्रॉइट इलाके से दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जो इस्लामिक स्टेट से प्रेरित थे और एलजीबीटीक्यू+ बारों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। आरोपियों के पास से हथियार बरामद हुए हैं और वे हैलोवीन पर हमले की योजना बना रहे थे। जांच में एन्क्रिप्टेड चैट से अहम सुराग मिले।

    FBI के एजेंट कई हफ्तों से इन लोगों पर नजर रख रहे थे (फोटो: रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में एफबीआई ने एक बड़े आतंकवादी हमले को नाकाम करने का दावा किया है। फेडरल अधिकारियों ने पिछले हफ्ते डेट्रॉइट एरिया से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एक स्टोरेज यूनिट और कई अन्य जगहों से हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है। FBI के एजेंट कई हफ्तों से इन लोगों पर नजर रख रहे थे।

    एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल ने शुक्रवार को मोमेद अली और माजिद महमूद नाम के दो चरमपंथियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की थी। लेकिन उनकी तरफ से उस समय इससे जुड़ी कोई डिटेल शेयर नहीं की गई थी।

    आरोपियों ने LGBTQ+ बारों की जासूसी की थी

    एफबीआई के एजेंटों ने डियरबॉर्न में एक घर और पास के इंक्स्टर में एक स्टोरेज यूनिट की तलाशी ली थी। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, 'हमारे अमेरिकी नायकों ने एक आतंकवादी हमले को रोका।' अधिकारियों के मुताबिक, इन लोगों ने डेट्रॉइट के उपनगर फ़र्नडेल में LGBTQ+ बारों की जासूसी की थी।

    संघीय अदालत में 72 पन्नों की आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है। इसके मुताबिक, दोनों आरोपी मोमेद अली और माजिद महमूद और अन्य सह-साजिशकर्ता इस्लामिक स्टेट के चरमपंथ से प्रेरित थे। इन चर्चाओं में एक नाबालिग के शामिल होने की बात भी कही जा रही है। एफबीआई के मुताबिक, ये लोग अपनी बातचीत में बार-बार कद्दू शब्द का जिक्र कर रहे थे, जो हैलोवीन हमले का संदर्भ था।

    दोनों आरोपियों के पास AR-15 शैली की राइफल थी, जिसके लिए उन्होंने 1600 से ज्यादा राउंड के कारतूस खरीदे थे। इन बंदूकों से वे रेंज में प्रैक्टिस भी करते थे। एफबीआई एजेंसी ने डियरबॉर्न के एक घर के बाहर एक खंभे पर लगे कैमरे का इस्तेमाल भी कर रहे थे। जांचकर्ताओं ने एन्क्रिप्टेड चैट और अन्य बातचीत तक पहुंच भी हासिल कर ली।

