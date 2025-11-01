Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    न्यू मैक्सिको की एक तेल रिफाइनरी में विस्फोट, कई लोग घायल; पूरे इलाके में फैला धुआं

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 02:27 AM (IST)

    एपी, आर्टेसिया। न्यूमैक्सिको की एक तेल रिफाइनरी में हुए विस्फोट से संयंत्र में भीषण आग लग गई। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की संभावना है। संयंत्र से घना धुआं निकला और आर्टेसिया शहर के कई हिस्सों में फैल गया जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सूचना मिलते ही आपातकालीन दल ने तुरंत कार्रवाई कर दी है।  

    prefferd source google
    Hero Image

    न्यू मैक्सिको की एक तेल रिफाइनरी में हुए विस्फोट से संयंत्र में भीषण आग लग गई (सांकेतिक तस्वीर)

    एपी, आर्टेसिया। न्यू मैक्सिको की एक तेल रिफाइनरी में हुए विस्फोट से संयंत्र में भीषण आग लग गई। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की संभावना है। संयंत्र से घना धुआं निकला और आर्टेसिया शहर के कई हिस्सों में फैल गया जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना मिलते ही आपातकालीन दल ने तुरंत कार्रवाई कर दी है। आर्टेसिया पुलिस कमांडर पीट क्वीनोनेस ने कहा कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है।

    एड्डी काउंटी की आपातकालीन प्रबंधक जेनिफर आर्मेंडारिज़ ने कहा कि मुझे पता है कि कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन मैं संख्या की पुष्टि नहीं कर सकती। अधिकारियों ने कहा कि कुछ ही घंटों में धुआं छंट गया था और सड़कें फिर से खोल दी गई थीं।

    एड्डी काउंटी के आपातकालीन प्रबंधन कार्यालय ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लोगों से रिफाइनरी के पास वाले चौराहे से बचने की अपील की थी क्योंकि इसे एक मेडिकल हेलीकॉप्टर के लैंडिंग जोन के लिए तैयार किया जा रहा था।

    कंपनी की वेबसाइट पर बताया गया है कि इस संयंत्र की कच्चे तेल की क्षमता प्रतिदिन 1,00,000 बैरल है, लेकिन यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया है कि घटना के समय संयंत्र कितना भरा हुआ था।

    यह संयंत्र दुनिया के सबसे व्यस्त बेसिनों में से एक है और इस बेसिन से प्राप्त तेल का प्रसंस्करण करके दक्षिण-पश्चिमी अमेरिका के बाजारों को अपनी सेवाएँ प्रदान करता है। यह लगभग 105 किलोमीटर दूर, लविंगटन में एक रिफाइनिंग संयंत्र के साथ-साथ संचालित होता है।

     