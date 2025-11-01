न्यू मैक्सिको की एक तेल रिफाइनरी में विस्फोट, कई लोग घायल; पूरे इलाके में फैला धुआं
एपी, आर्टेसिया। न्यूमैक्सिको की एक तेल रिफाइनरी में हुए विस्फोट से संयंत्र में भीषण आग लग गई। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की संभावना है। संयंत्र से घना धुआं निकला और आर्टेसिया शहर के कई हिस्सों में फैल गया जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सूचना मिलते ही आपातकालीन दल ने तुरंत कार्रवाई कर दी है।
एपी, आर्टेसिया। न्यू मैक्सिको की एक तेल रिफाइनरी में हुए विस्फोट से संयंत्र में भीषण आग लग गई। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की संभावना है। संयंत्र से घना धुआं निकला और आर्टेसिया शहर के कई हिस्सों में फैल गया जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है।
सूचना मिलते ही आपातकालीन दल ने तुरंत कार्रवाई कर दी है। आर्टेसिया पुलिस कमांडर पीट क्वीनोनेस ने कहा कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है।
एड्डी काउंटी की आपातकालीन प्रबंधक जेनिफर आर्मेंडारिज़ ने कहा कि मुझे पता है कि कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन मैं संख्या की पुष्टि नहीं कर सकती। अधिकारियों ने कहा कि कुछ ही घंटों में धुआं छंट गया था और सड़कें फिर से खोल दी गई थीं।
एड्डी काउंटी के आपातकालीन प्रबंधन कार्यालय ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लोगों से रिफाइनरी के पास वाले चौराहे से बचने की अपील की थी क्योंकि इसे एक मेडिकल हेलीकॉप्टर के लैंडिंग जोन के लिए तैयार किया जा रहा था।
कंपनी की वेबसाइट पर बताया गया है कि इस संयंत्र की कच्चे तेल की क्षमता प्रतिदिन 1,00,000 बैरल है, लेकिन यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया है कि घटना के समय संयंत्र कितना भरा हुआ था।
यह संयंत्र दुनिया के सबसे व्यस्त बेसिनों में से एक है और इस बेसिन से प्राप्त तेल का प्रसंस्करण करके दक्षिण-पश्चिमी अमेरिका के बाजारों को अपनी सेवाएँ प्रदान करता है। यह लगभग 105 किलोमीटर दूर, लविंगटन में एक रिफाइनिंग संयंत्र के साथ-साथ संचालित होता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।