न्यू मैक्सिको की एक तेल रिफाइनरी में विस्फोट, कई लोग घायल; पूरे इलाके में फैला धुआं

एपी, आर्टेसिया। न्यू मैक्सिको की एक तेल रिफाइनरी में हुए विस्फोट से संयंत्र में भीषण आग लग गई। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की संभावना है। संयंत्र से घना धुआं निकला और आर्टेसिया शहर के कई हिस्सों में फैल गया जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूचना मिलते ही आपातकालीन दल ने तुरंत कार्रवाई कर दी है। आर्टेसिया पुलिस कमांडर पीट क्वीनोनेस ने कहा कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है। एड्डी काउंटी की आपातकालीन प्रबंधक जेनिफर आर्मेंडारिज़ ने कहा कि मुझे पता है कि कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन मैं संख्या की पुष्टि नहीं कर सकती। अधिकारियों ने कहा कि कुछ ही घंटों में धुआं छंट गया था और सड़कें फिर से खोल दी गई थीं।

एड्डी काउंटी के आपातकालीन प्रबंधन कार्यालय ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लोगों से रिफाइनरी के पास वाले चौराहे से बचने की अपील की थी क्योंकि इसे एक मेडिकल हेलीकॉप्टर के लैंडिंग जोन के लिए तैयार किया जा रहा था।