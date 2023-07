Donald Trump: कानून के शिकंजे में फसने के बाद भी फायदे में डोनाल्ड ट्रम्प, दूसरी तिमाही में जुटाया दोगुना धन

Donald Trump fundraising Doubled अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुख्य धन जुटाने वाली समिति ने अप्रैल-जून की अवधि के दौरान पिछले तीन महीनों की तुलना में लगभग दोगुना धन जुटाया। दूसरी तिमाही में 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक राशि जुटाई। ट्रंप के लिए ये धन आना राष्ट्रपति चुनाव के लिए उनकी स्थिति को और मजबूत करता है।

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुख्य धन जुटाने वाली समिति ने अप्रैल-जून की अवधि के दौरान पिछले तीन महीनों की तुलना में लगभग दोगुना धन जुटाया। दूसरी तिमाही में 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक राशि जुटाई। ट्रंप के लिए ये धन आना राष्ट्रपति चुनाव के लिए उनकी स्थिति को और मजबूत करता है। धन जुटाने में बढ़त इस बात का संकेत हो सकती है कि ट्रम्प के 2024 अभियान खजाने को पूर्व राष्ट्रपति की कानूनी समस्याओं से लाभ हो रहा है। एक संघीय ग्रैंड जूरी ने जून में ट्रम्प को कार्यालय छोड़ने के बाद वर्गीकृत दस्तावेजों को गलत तरीके से पेश होने के आरोप में दोषी ठहराया था। एक पोर्न स्टार को कथित तौर पर चुपचाप पैसे देने से जुड़े एक अलग मामले में, न्यूयॉर्क शहर के अभियोजकों ने अप्रैल में ट्रम्प पर आरोप लगाया। ट्रम्प ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का किया खंडन ट्रम्प ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि वह एक राजनीतिक विच हंट का शिकार हैं - एक तर्क जो वह नियमित रूप से अपने ई-मेल धन जुटाने वाले अपीलों में प्रयोग करते हैं। ऐसे ही एक ईमेल में, उन्होंने यह भी कहा, "वे मेरे पीछे नहीं आ रहे हैं, वे आपके पीछे आ रहे हैं," यही विषय उन्होंने स्टंप पर दोहराया है। ट्रम्प के संघीय अभियोग के अगले दिन आयोजित रॉयटर्स/इप्सोस सर्वेक्षण के अनुसार, रिपब्लिकन के विशाल बहुमत का मानना है कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।

