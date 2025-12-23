Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Epstein Document: 8000 दस्तावेज, ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग और... एपस्टीन मामले में कितने खुलासे?

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:15 PM (IST)

    अमेरिकी न्याय विभाग ने यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़े 8,000 नए दस्तावेज जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य मामले की पारदर्शिता बढ़ाना है। इन दस्तावेजों म ...और पढ़ें

    Hero Image

    डीओजे ने एपस्टीन से जुड़े 8000 दस्तावेज जारी किए

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में दोषी ठहराए गए यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़े कम से कम 8,000 नए दस्तावेज अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने मंगलवार को अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए हैं। यह कदम एपस्टीन की जांच से संबंधित रिकॉर्ड्स की पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में उठाया गया है, हालांकि इसे लेकर फिर विवाद गहरा गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एपस्टीन अगस्त 2019 में जेल सेल में मृत पाए गए थे। इन दस्तावेजों के जारी होने से मामले की गहराई और अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है। जारी किए गए दस्तावेजों में सैकड़ों वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग शामिल हैं, जिनमें विशेष रूप से अगस्त 2019 की निगरानी फुटेज प्रमुख है। यह वह महीना था जब एपस्टीन की मौत हुई थी।

    डीओजे ने एपस्टीन से जुड़े 8000 दस्तावेज जारी किए

    डीओजे ने ऑनलाइन लगभग 11,000 लिंक पोस्ट किए हैं, लेकिन इनमें से कुछ लिंक काम नहीं कर रहे हैं, जिससे यूजर्स को परेशानी हो रही है। ये फाइलें एपस्टीन की जांच, उसके कॉन्टेक्ट्स और घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी देते हैं।

    हालांकि, इनमें काफी एडिट किया गया है, जो गोपनीयता और सुरक्षा के नाम पर किया गया बताया जा रहा है। इस खुलासे से पहले, डेमोक्रेट्स ने डीओजे पर जानकारी छिपाने और रिकॉर्ड्स को धीरे-धीरे जारी करने का आरोप लगाया था।

    कांग्रेस की भूमिका और कानूनी दबाव

    कांग्रेस ने एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट (ईएफटीए) को लगभग सर्वसम्मति से पारित किया है, जिसमें पिछले शुक्रवार तक सभी फाइलों को पूरी तरह जारी करने का आदेश दिया गया था।

    इस कानून के सह-प्रायोजक, डेमोक्रेट रो खन्ना और रिपब्लिकन थॉमस मैसी ने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी के खिलाफ कानून का पालन न करने पर अवमानना का आरोप लगाने की धमकी दी है।

    इसके अलावा, सीनेट माइनॉरिटी लीडर चक शूमर ने सोमवार को एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है, क्योंकि पूरी एपस्टीन फाइलें अभी तक जारी नहीं की गई हैं।

    पीड़ितों की शिकायतें और प्रशासन की सफाई

    पीड़ितों के एक समूह ने पहले शिकायत की थी कि फाइलों का महज कुछ हिस्सा ही जारी किया गया था, और वे भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के जिसमे एडिटिंग की गई थी।'

    डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने देरी के लिए एपस्टीन के 1,000 से अधिक पीड़ितों की पहचान छिपाने की आवश्यकता को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने रविवार को ट्रंप को बचाने के आरोपों से इनकार किया. बता दें ट्रंप पहले एपस्टीन के करीबी दोस्त थे।

    ट्रंप ने शुरू में फाइलों के खुलासे को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने एपस्टीन से सालों पहले संबंध तोड़ लिए थे। आखिरकार, कांग्रेस के बढ़ते दबाव के आगे झुकते हुए, राष्ट्रपति ने फाइलों को प्रकाशित करने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए।