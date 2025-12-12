'मुझे लगता है कि आप मेरे बेटे...', मस्क ने अपनी ट्रांसजेंडर बेटी के लिए क्यों कही ऐसी बात?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एलन मस्क ने अपनी ट्रांसजेंडर बेटी के ट्रांसजेंडर होने की तुलना एक दुखद मानसिक बीमारी से की है, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी पर एक डेमोक्रेट के मजाक के जवाब में जेंडर रीअसाइनमेंट के प्रति उनकी सख्त नापसंदगी को दिखाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह बात कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम के एक पॉडकास्टर से यह कहने के बाद आई कि वह और ज्यादा ट्रांस बच्चे देखना चाहते हैं, उन्होंने खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश किया जो ट्रांस कानून के पक्ष में है और LGBTQ अधिकारों का मजबूत समर्थक है।

न्यूसम के ऑफिस ने इंटरव्यू की एक क्लिप को इस मजाक के साथ दोबारा पोस्ट किया, "हमें अफसोस है कि आपकी बेटी आपसे नफरत करती है, एलन।" Correct. We’re sorry your daughter hates you, Elon. https://t.co/HeJIm5fJMS — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) December 11, 2025 मस्क का जवाब मस्क ने जवाब दिया, "मुझे लगता है कि आप मेरे बेटे जेवियर की बात कर रहे हैं, जिसे एक दुखद मानसिक बीमारी है, जो उस बुरे वोक माइंड वायरस की वजह से हुई है जिसे आप कमजोर बच्चों में डालते हैं। मैं जेवियर से बहुत प्यार करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वह ठीक हो जाएगा।" विवियन विल्सन की कहानी विवियन विल्सन, जो पहले जेवियर मस्क के नाम से जानी जाती थीं, 2022 में ट्रांसजेंडर के तौर पर सामने आईं और अपना नाम बदलकर विवियन रख लिया और तब से अपने पिता से बात नहीं की है। उनके ट्रांसजेंडर होने को नजरअंदाज करते हुए, मस्क ने कहा कि उनकी सिर्फ तीन बेटियां हैं।

मस्क का वोक माइंड वायरस को ठहराया जिम्मेदार मस्क ने अपनी बेटी के ट्रांसजेंडर होने के पीछे बार-बार वोक माइंड वायरस को जिम्मेदार ठहराया है। यह एक क्लासिक राइट-विंग सोच है जो जेंडर से जुड़े मुद्दों पर लिबरल विचारों का विरोध करती है।