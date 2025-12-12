Language
    'मुझे लगता है कि आप मेरे बेटे...', मस्क ने अपनी ट्रांसजेंडर बेटी के लिए क्यों कही ऐसी बात?

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 05:37 PM (IST)

    एलन मस्क ने अपनी ट्रांसजेंडर बेटी के बारे में एक बयान दिया है, जिसने लोगों का ध्यान खींचा है। उनके शब्दों ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। मस्क के इस ...और पढ़ें

    एलन मस्क। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एलन मस्क ने अपनी ट्रांसजेंडर बेटी के ट्रांसजेंडर होने की तुलना एक दुखद मानसिक बीमारी से की है, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी पर एक डेमोक्रेट के मजाक के जवाब में जेंडर रीअसाइनमेंट के प्रति उनकी सख्त नापसंदगी को दिखाता है।

    यह बात कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम के एक पॉडकास्टर से यह कहने के बाद आई कि वह और ज्यादा ट्रांस बच्चे देखना चाहते हैं, उन्होंने खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश किया जो ट्रांस कानून के पक्ष में है और LGBTQ अधिकारों का मजबूत समर्थक है।

    न्यूसम के ऑफिस ने इंटरव्यू की एक क्लिप को इस मजाक के साथ दोबारा पोस्ट किया, "हमें अफसोस है कि आपकी बेटी आपसे नफरत करती है, एलन।"

    मस्क का जवाब

    मस्क ने जवाब दिया, "मुझे लगता है कि आप मेरे बेटे जेवियर की बात कर रहे हैं, जिसे एक दुखद मानसिक बीमारी है, जो उस बुरे वोक माइंड वायरस की वजह से हुई है जिसे आप कमजोर बच्चों में डालते हैं। मैं जेवियर से बहुत प्यार करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वह ठीक हो जाएगा।"

    विवियन विल्सन की कहानी

    विवियन विल्सन, जो पहले जेवियर मस्क के नाम से जानी जाती थीं, 2022 में ट्रांसजेंडर के तौर पर सामने आईं और अपना नाम बदलकर विवियन रख लिया और तब से अपने पिता से बात नहीं की है। उनके ट्रांसजेंडर होने को नजरअंदाज करते हुए, मस्क ने कहा कि उनकी सिर्फ तीन बेटियां हैं।

    मस्क का वोक माइंड वायरस को ठहराया जिम्मेदार

    मस्क ने अपनी बेटी के ट्रांसजेंडर होने के पीछे बार-बार वोक माइंड वायरस को जिम्मेदार ठहराया है। यह एक क्लासिक राइट-विंग सोच है जो जेंडर से जुड़े मुद्दों पर लिबरल विचारों का विरोध करती है।

    साल 2024 में, मस्क ने दावा किया कि विवियन के मेडिकल जेंडर रीअसाइनमेंट की इजाजत देने वाले डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए उन्हें धोखा दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें बताया गया था कि अगर उन्होंने जेंडर चेंज की इजाजत नहीं दी तो जेवियर खुदकुशी कर सकता है, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपना बच्चा खो दिया।

     

     