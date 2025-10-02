Elon Musk Net Worth: एलन मस्क के रचा इतिहास, 500 अरब डालर की संपत्ति रखने वाले बने दुनिया के सबसे आमिर शख्स

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क पहले व्यक्ति हैं जिनकी संपत्ति 500 अरब डॉलर के पार हो गई है। इस वृद्धि का कारण टेस्ला के शेयरों में वृद्धि है। फोर्ब्स के अनुसार मस्क की संपत्ति में एक वर्ष में 400 अरब डॉलर से अधिक की वृद्धि हुई है। टेस्ला के शेयरों में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और स्पेसएक्स और एक्सएआई मुनाफे में हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं, जिनकी संपत्ति 500 अरब डालर के पार पहुंच गई है। मस्क की संपत्ति में बढ़ोतरी के प्रमुख कारण इस साल टेस्ला के शेयर मूल्यों और उनकी अन्य तकनीकी कंपनियों के मूल्यांकन में वृद्धि हैं।

फो‌र्ब्स अरबपतियों की सूची के अनुसार, बुधवार शाम मस्क की संपत्ति 500 अरब डालर के पार पहुंच गई। उन्होंने यह उपलब्धि महज एक वर्ष में हासिल की है। एक वर्ष पहले उनकी संपत्ति 400 अरब डालर के पार पहुंची थी।

In this issue of Forbes Daily: - Elon Musk became the first person ever worth $500 billion - Supreme Court blocks Trump from firing Federal Reserve Governor Lisa Cook - The government shutdown puts small business lending on ice Read more: https://t.co/CmxN6IWLiC pic.twitter.com/fD8Djw1nRs — Forbes (@Forbes) October 2, 2025 मस्क के पास टेस्ला की 12 प्रतिशत हिस्सेदारी मस्क की संपत्ति में बड़ा हिस्सा दुनिया की सबसे मूल्यवान आटोमोबाइल कंपनी टेस्ला से जुड़ा है। मस्क के पास इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता इस कंपनी की 12 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी है। इस साल टेस्ला के शेयरों में 14 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। हालांकि साल की शुरुआत में टेस्ला के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी।