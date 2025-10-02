Elon Musk Net Worth: एलन मस्क के रचा इतिहास, 500 अरब डालर की संपत्ति रखने वाले बने दुनिया के सबसे आमिर शख्स
टेस्ला के सीईओ एलन मस्क पहले व्यक्ति हैं जिनकी संपत्ति 500 अरब डॉलर के पार हो गई है। इस वृद्धि का कारण टेस्ला के शेयरों में वृद्धि है। फोर्ब्स के अनुसार मस्क की संपत्ति में एक वर्ष में 400 अरब डॉलर से अधिक की वृद्धि हुई है। टेस्ला के शेयरों में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और स्पेसएक्स और एक्सएआई मुनाफे में हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं, जिनकी संपत्ति 500 अरब डालर के पार पहुंच गई है। मस्क की संपत्ति में बढ़ोतरी के प्रमुख कारण इस साल टेस्ला के शेयर मूल्यों और उनकी अन्य तकनीकी कंपनियों के मूल्यांकन में वृद्धि हैं।
फोर्ब्स अरबपतियों की सूची के अनुसार, बुधवार शाम मस्क की संपत्ति 500 अरब डालर के पार पहुंच गई। उन्होंने यह उपलब्धि महज एक वर्ष में हासिल की है। एक वर्ष पहले उनकी संपत्ति 400 अरब डालर के पार पहुंची थी।
मस्क के पास टेस्ला की 12 प्रतिशत हिस्सेदारी
मस्क की संपत्ति में बड़ा हिस्सा दुनिया की सबसे मूल्यवान आटोमोबाइल कंपनी टेस्ला से जुड़ा है। मस्क के पास इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता इस कंपनी की 12 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी है। इस साल टेस्ला के शेयरों में 14 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। हालांकि साल की शुरुआत में टेस्ला के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी।
स्पेसएक्स और एक्सएआइ भी मुनाफे में
टेस्ला के बोर्ड ने पिछले महीने मस्क के लिए एक ट्रिलियन डालर की मुआवजा योजना का प्रस्ताव रखा था। मस्क की एआइ स्टार्टअप एक्सएआइ और राकेट कंपनी स्पेसएक्स ने भी इस साल अपने मूल्याकंन (वैल्यूएशन) को बढ़ाया है। रिपोर्ट के अनुसार, एक्सएआइ और स्पेसएक्स के मूल्यांकन में क्रमश: 200 अरब डालर और 400 अरब डालर की वृद्धि हुई है।
