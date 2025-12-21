Language
    Elon Musk Net Worth: भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से ज्यादा हुई एलन मस्क की कुल संपत्ति

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 08:20 PM (IST)

    एलन मस्क की कुल संपत्ति भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से भी अधिक हो गई है। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक ...और पढ़ें

    Hero Image

    अमेरिका के दिग्गज कारोबारी एलन मस्क। (रॉयटर्स) 

    जागरण न्यूज, नई दिल्ली। अमेरिका के दिग्गज कारोबारी एलन मस्क की कुल संपत्ति बढ़कर 748.9 अरब डॉलर हो गई है। यह भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार से भी ज्यादा है। आरबीआइ के अनुसार, 12 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 688.949 अरब डॉलर रहा है। दरअसल अमेरिका की डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ही मस्क के 2018 के वेतन पैकेज को बहाल किया है।

    डेलावेयर की एक कोर्ट ने टेस्ला की ओर से मस्क को दिए वेतन पैकेज को 2024 में रद दिया था। 2018 का पैकेज शुक्रवार को टेस्ला के स्टॉक मूल्य के आधार पर लगभग 139 अरब डॉलर का था। यदि मस्क इस वेतन पैकेज से सभी स्टॉक विकल्पों का उपयोग करते हैं, तो उनकी हिस्सेदारी लगभग 12.4 प्रतिशत से बढ़कर 18.1 प्रतिशत हो जाएगी।

    748.9 अरब डॉलर हुई मस्क की कुल संपत्ति

    संपत्ति में इस ताजा वृद्धि ने मस्क को दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बनने के और करीब ला दिया है। मस्क पिछले सप्ताह ही 600 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। फो‌र्ब्स के अनुसार, सोमवार को उनकी कुल संपत्ति करीब 677 अरब डॉलर थी। मस्क की संपत्ति में यह उछाल मुख्य रूप से उनकी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स की वजह से आया थे।

    दरअसल, स्पेसएक्स अगले वर्ष 1.5 ट्रिलियन डॉलर के मूल्यांकन पर आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) लाने की तैयारी कर रही है। हाल ही में कंपनी का मूल्यांकन 800 अरब डॉलर तक पहुंचा है। मस्क के पास स्पेसएक्स में करीब 42 प्रतिशत हिस्सेदारी है। कंपनी के मूल्यांकन में बढ़ोतरी से मस्क की संपत्ति में 168 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है।

    अक्तूबर में पार किया 500 अरब डॉलर की संपत्ति का आंकड़ा

    मस्क अक्टूबर में ही 500 अरब डॉलर की संपत्ति का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के शेयरों में बढ़ोतरी ने भी मस्क की संपत्ति बढ़ाने में मदद की है। टेस्ला के शेयर इस साल अब तक 13 प्रतिशत बढ़ चुके हैं।

    मुकेश अंबानी 16वें स्थान पर

    दुनिया के अमीरों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी इस समय 16वें स्थान पर हैं। फो‌र्ब्स के अनुसार, इस समय उनकी संपत्ति 113.1 अरब डॉलर है। वहीं, 66.3 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी 27वें स्थान पर हैं।

     