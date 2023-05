कैलिफोर्निया, एजेंसी। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में शुक्रवार की सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 आंकी गई है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार कैलिफोर्निया के पूर्वी तट से 4 किमी दक्षिण पश्चिम में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। वहीं भूकंप की गहराई 1.5 किलोमीटर थी। हालांकि, अभी तक भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। भारतीय समयानुसार ये भूकंप 12 मई तड़के करीब 4:30 बजे आया।

United States | An earthquake of magnitude 5.5 occurred 4 km southwest of East Shore in California. The depth of the earthquake was 1.5 km: USGS

(Photo: USGS) pic.twitter.com/NhxyC5CKkM