पहली मुलाकात में ही ममदानी के मुरीद हुए ट्रंप, कहा- 'हम दोनों में एक चीज है कॉमन...'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क सिटी के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी से मुलाकात की। जोहरान और ट्रंप को एक-दूसरे का धुर विरोधी माना जाता है। यह पहली बार था, जब ट्रंप और ममदानी ने आमने-सामने बातचीत की। इस दौरान ट्रंप ने भी तमाम गिले-शिकवे भुलाकर जोहरान ममदानी का शानदार स्वागत किया।

जोहरान ममदानी से मुलाकात के बाद ट्रंप के तेवर बदले नजर आ रहे हैं। ट्रंप अपने और ममदानी के बीच समानताएं ढूंढने लगे हैं। ट्रंप का कहना है कि उनके और जोहरान ममदानी की बस एक ही प्राथमिकता है, वो है न्यूयॉर्क सिटी को बेहतरीन बनाना।

ट्रंप ने की ममदानी की तारीफ डोनल्ड ट्रंप के अनुसार, "हमारे बीच एक चीज समान है। हम इस शहर (न्यूयॉर्क सिटी) से प्यार करते हैं और इसे बेहतर बनाना चाहते हैं। मैं मेयर को मुबारकबाद देना चाहूंगा। इन्होंने अविश्वनीय चुनाव लड़ा और अपने प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हरा दिया। हमने आवास निर्माण, फूड और कीमतों पर बात की है।"

डोनल्ड ट्रंप का कहना है कि न्यूयॉर्क सिटी को बेहतर बनाने के लिए व्हाइट हाउस ममदानी की हर संभव मदद करेगा। ट्रंप ने कहा- मुझे उम्मीद है कि न्यूयॉर्क सिटी को एक बहुत ही बेहतरीन मेयर मिलेगा। वो जितना अच्छा काम करेंगे, मुझे उतनी ज्यादा खुशी होगी। हमारे बीच पार्टी या किसी भी चीज का कोई अंतर नहीं है। हम उनकी मदद करेंगे, जिससे न्यूयॉर्क एक सुरक्षित और बेहतरीन शहर बन सके। ट्रंप और ममदानी की मुलाकात बता दें कि ट्रंप और ममदानी के बीच रिश्ते इस कदर खराब हो गए थे कि ट्रंप प्रशासन ने उन्हें "सांप्रदायिक" तक कह डाला था। वहीं, ममदानी ने भी ट्रंप को काफी खरी-खोटी सुनाई थी। हालांकि, अब ट्रंप का कहना है, "हमारे विचार थोड़े अलग हैं। हम सब बदलते हैं। मैं भी बदल गया है। जब मैं पहली बार राष्ट्रपति बना था तो मेरा पहला कार्यकाल शानदार था। अब हम अपने देश के लिए और भी ज्यादा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कुछ विचार बदल चुके हैं।"