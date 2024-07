Donald Trump Firing: 'बाइडन की वजह से हुआ ट्रंप पर हमला' पूर्व राष्ट्रपति के सहयोगी ने लगाया संगीन आरोप

एएनआई, वॉशिंगटन। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया की रैली में हुए जानलेवा हमले के बाद अमेरिका की सियासत गरमा गई है। ट्रंप पर हुई गोलीबारी के लिए उनके सहयोगी जेडी वेंस ने राष्ट्रपति जो बाइडन के चुनावी अभियान को जिम्मेदार ठहराया है।

एक्स पर एक पोस्ट में जेडी वेंस ने कहा, "आज की घटना कोई अलग घटना नहीं है। जो बाइडन के चुनावी अभियान का मुख्य आधार यह है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऑथोटेरियन फासीवादी हैं, जिन्हें हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। इस बयानबाजी की वजह से ही सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश की गई।"

Today is not just some isolated incident.



The central premise of the Biden campaign is that President Donald Trump is an authoritarian fascist who must be stopped at all costs.



That rhetoric led directly to President Trump's attempted assassination.